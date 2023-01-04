Vatandaşın faiz yükü 536 bin TL düşecek

Orta gelirlere yönelik başlatılan Yeni Evim Kampanyası'nda, 15 yıl vade ile kullandırılan yüzde 0.69'luk rekor düşük faiz oranı, vatandaşın faiz yükünü minimuma çekecek. Mevcut koşullarda kampanyadaki faiz oranı ile kredi sağlama imkânı bulunmazken, en düşük faizi uygulayan bankanın koşullarında dahi kredi kullanıldığında bile, Hazine destekli bu hamle faiz yükünü 536 bin lira azaltacak.Bankacılık verilerine göre, konut kredisinde 120 ayın üstünde vade kullandırılmazken, en düşük faiz ise kamu bankaları tarafından aylık yüzde 1.2 ile kullandırılıyor. Bir bankadan yüzde 1.2 ile 1 milyon TL tutarında 180 ay vadeli konut kredisi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yani 15 yılda 1 milyon 445 bin TL faiz ödenmiş oluyor. Dün açıklanan tarihi kampanyada yüzde 0.69 ile aynı vade ve tutarda kredi kullanıldığında vatandaş için çok avantajlı bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni Evim Kampanyası'nda yüzde 0.69'luk aylık faize göre, ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 9 bin 719 TL iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4.410, 5.400 ve 6.480 TL olarak tahsil ediliyor. Hazine'nin ilk 3 yıl için vatandaşa desteği 98 bin 841 TL olacak. Bu kampanya ile ilk 3 yılda tüm yükü Hazine yüklenirken, vatandaş buraya sisteme adeta kira öder gibi girmiş oluyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315 TL'ye çıkarken, son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye yükseliyor. Hazine destekli bu planın sonucunda 15 yıl vadeli 1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 TL olarak gerçekleşecek. 15 yılın toplamında ödenen faiz 909 bin TL olurken, böylece en düşük faizi uygulayan bankadan kredi çekilmiş bile olsa, bu kampanya ile vatandaşın faiz yükü 536 bin lira azalmış olacak.YÜZDE 0.69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Hazine desteğinin kullanılmaması halinde bu kredi için aylık ödeme 43 bin 734, toplam ödeme ise 7 milyon 872 bin TL olacak. Bu tutarın aynı vadede yüzde 1.2 faizle çekilmesi durumunda aylık ödeme 61 bin 142'ye toplam ödeme ise 11 milyon TL'ye ulaşıyor. Vatandaşların 3 milyon liralık ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bine, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek. 3 milyon TL yüzde 1.2 piyasa faizi kullanılırsa aylık ödeme 40 bin 761 TL, toplam ödeme 7 milyon 337 bin TL.180 ay1.000.000 TL% 1.213.587 TL2.445.7001.445.700180 ay1.000.000 TL% 0.694.4105.4006.48098.481 TL10.31512.6971.909.570