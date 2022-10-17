Vatandaşın refahı için 1.2 trilyon lira

2023 seçimlerinden önceki son bütçe sosyal denge ve sosyal adalet ayakları üzerine kuruldu. Toplumun tüm kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısı yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Oktay, Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşı olarak tanımladığı bütçenin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı olduğunu söyledi.



EN BÜYÜK PAY EĞİTİME AYRILDI

2002 yılından beri eğitimi en öncelikli mesele olarak gördüklerine dikkat çeken Oktay, "7.5 milyar lira olarak devraldığımız milli eğitim bütçesini 2023 yılında 435 milyar liraya yükselttik. Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2 bin 250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4 bin 500 lira artış olacaktır. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2023'te 649.8 milyar liraya yükseltiyoruz. Bütçeden yüzde 14.5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz" ifadesini kullandı.







SAĞLIĞA 696.8 MİLYAR TL

Eğitimle birlikte hükümetleri döneminde en fazla önem verilen konuların başında sağlığın geldiğine değinen Oktay, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynağın 696.8 milyar liraya ulaştığını ifade etti.







YARDIMLAR 162 KAT ARTTI

Oktay, 2023 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarını, 2002 yılındaki 1.6 milyar seviyesinden 258.4 milyar liraya çıkardıklarını ve bu tutarın 2023 yılı bütçesinin yüzde 5.8'ine denk geldiğini söyledi.



KARADENİZ GAZI GELİYOR

Dünyanın enerji arz güvenliği konusunda belirsizlik içinde bulunduğunu, Türkiye'nin ise kendi çözüm mekanizmasını harekete geçirdiğini belirten Oktay, "Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı 2023'te vatandaşlarımızın evlerinde kullanımına sunacağız" diye konuştu.







REEL SEKTÖRE DESTEK SÜRÜYOR

Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırılan reel sektör desteklerine 2023 yılında da devam edeceklerini kaydeden Oktay, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odağımızla özel sektörle omuz omuza büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 145.4 milyar lira olarak ayırdığımız ödenek bunun göstergesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 68.1 milyar lira, tarımsal krediler sübvansiyon desteği olarak 21.6 milyar lira ayırdık" dedi.







SAVUNMAYA 468.7 MİLYAR TL

Fuat Oktay, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2023 yılında 468.7 milyar lira ödenek öngörüldüğünü belirtti. Büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağı yüzde 49.1 artırarak 401.1 milyar lira seviyesine yükselttiklerini ifade eden Fuat Oktay, 2002'de bu kaynağın bütçe içerisindeki payının yüzde 4 iken bu oranın 2023 yılında yüzde 9 olduğunu söyledi.







600 MİLYARLIK FATURA DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulandığını enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükünün 600 milyar lira seviyesinde yer aldığını söyledi. Oktay, sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçesinden sağlanan refah katkısının yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaştığına dikkati çekerek, "Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27'sine tekabül etmektedir" şeklinde konuştu.







BÜTÜN KESİMLERE KORUMA

Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 52.6 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelliler, yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 31.3 milyar lira aktarılacak. Engellilerin evde bakımına destek amacıyla 28.2 milyar lira, sosyal konut finansmanının desteklenmesi için 10 milyar lira, aile destek programına da 7.5 milyar lira ödenek ayırıldı. Asgari ücretin vergi dışı tutulması için 300 milyar lira vergiden vazgeçildi.



TARIM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınmayı, milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Fuat Oktay, tarıma 142.9 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildirdi. Oktay, "OECD 2022 yılı raporuna göre ülkemizin tarıma ayırdığı toplam kaynağın GSYH'ye oranı 2021 yılı için yüzde 1.15 olarak belirtilmektedir. OECD ülkeleri ortalaması ise 0.61 düzeyinde" diye konuştu.



BÜYÜME HEDEFİ % 5

Oktay, "Ekonomimiz 2023 yılında da üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek yine yüzde 5 oranında büyüyerek diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışacak. 2023 yılı için 265 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılması için yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi küresel ticaretteki yeni gelişmelerle uyumlu olarak çalışmalar proaktif bir şekilde sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.