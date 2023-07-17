Vatandaşlar ‘Yerinde Dönüşüm’ için sıraya girdi

Depremdenetkilenen illerde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesinin ön başvuruları başladı. Adıyaman'da vatandaşlar projeden faydalanmak için 'Evini Yerinde Yenile Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'nde sıraya girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ilde kendi ev ve iş yerlerini yapmak isteyenler için 'Yerinde Dönüşüm' Projesi başlattı. Proje çerçevesinde hibe ve faizsiz kredi verilecek. Konut için 500 bin lira, iş yeri için 250 bin lira hibe verilecek. İki yıl ödemesiz 10 yıl vade ile konutlar için 800 bin liraya kadar, iş yerleri için ise 500 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak. A Haber'in sorularını yanıtlayanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu felakette yaklaşık olarak 850 bin bağımsız birim hasar gördü, yıkıldı. Yıkılanlar var onlar da hafriyat alanlarına doğru taşınıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız öncelikle hazine arazilerinde ve rezerv alanlarda sağlam ve güvenli konutlar yapmak. Diğer taraftan ise rezerv alan eksiği olan yerlerde de yerinde dönüşümü sağlamak. Her yer de rezerv alan bulunmuyor. Bazen de vatandaşımız kendi yaşadığı yerden ayrılmak istemiyor veya hatırasında kopmak istemiyor. Merkezden uzaklaşmak istemiyor. Oralarda eğer zemin müsaitse onları da yapılaşmaya açmak istiyoruz" dedi.Dönüşüm için brüt 100 metrekarede 1 milyon lira verileceğini anlatan Özhaseki, "Bunun yarısı hibe yarısı kredi. 150 metrekare ve daha büyükler için ise 1 milyon 350 bin TL'ye kadar 500 bin lirası hibe geriye kalan kredi olacak. Bu şekilde vatandaşlara destek olacağız. Bu kredileri geri dönüşümü 2 yıl ödemesiz sonra da 10 yıl sıfır faiz olacak. Hiç faiz olmayacak. Neredeyse aylık 3 bin lira gibi çok cüzi bedeli vatandaşlar ödeyecek. Aynı zamanda dükkan sahipleri için 250 bin TL'den başlayan hibe ve kredi miktarları belirledik" açıklamasında bulundu. Projeye dün vatandaşlardan 3.5 saatte 2 bin 920 başvuru geldiği bildirildi.YIKIMIN yoğun olduğu yerlerde yapı dönüşüm ofislerini açtıklarını aktaran Bakan Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti: "Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da 22 yerde ofisler hizmet vermeye başladı. Burada bakanlık ekipleri olduğu gibi aynı zamanda o ilin büyükşehir belediyesinden elemanlar, ilçe belediyesinden de görevli arkadaşlarımız olacak. Bu ofiste görevli arkadaşlar ilk müracaatları alacaklar, kendilerine verilen projeleri kontrol edecekler. Burada onaylayıp ruhsat verecekler. Bu ofislerin takibinde bu inşaatlar yapılacak."