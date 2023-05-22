Vatandaşlık maaşı nasıl bağlanacak? Bakan Yanık’tan dikkat çeken açıklamalar

Son dakika haberleri...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İşte o açıklamalardan satır başları:

KAHREDEN HABER

Hepimizi çok üzen bir haber aldık. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanımız Sultan Okur ile İl Başkan Yardımcımız Necati Okur'un kızlarının da içinde oldukları araç maalesef dün akşam saatlerinde trafik kazası yaptı. 13 yaşındaki Yağmur Okur'u kaybettik. Ablası Hatice Kübra ağır yaralı. Hem teşkilatımıza hem Okur ailesine Gerçekten çok üzüldük. Seçim çalışmaları boyunca çocuklar bizimle beraberdi. Yağmur biz bu teşkilatta büyüdüğünü söylemişti. Çocuk Kolları'nı niye kurmuyoruz diyerek bize bir önerisi olmuştu. Annesine ve babasına baş sağlığı diliyorum çok üzgünüm.

Osmaniye 96 yılında il oldu ve o zamandan beri kadın vekili hiç olmadı. Hem ben hem CHP'den bir arkadaşımız kadın vekiller olarak Osmaniye'yi temsil edeceğiz.

SEÇİMİN İKİNCİ TURU İÇİN SON 6 GÜN

Deprem bölgesi seçim için ne düşündüğünü gösterdi.

Bütün arkadaşlarımız sahada. Depremzedelerin yaralarını sarmak için seferberiz.

SEÇİM ÜZERİNDEN AFETZEDELERE HAKARET

Tercihinden dolayı bir kez daha cezalandırmak isteyen bir muhalefetle karşı karşıya kaldı.

Etmedik hakaretler bırakmadılar.

Herkes çok üzgün, bu hasarı gidermek kolay olmaz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "MİLLİYETÇİ" SÖYLEMİ

Geçti Bor'un Pazarı milliyetçi seçmeni bu saatten sonra etkileme şansı yok bundan önce de etkileme şansı yoktu. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

OĞAN VE ÖZDAĞ'IN KARARI NE OLACAK?

Sayın Oğan'ın tabii öncelikle tebrik ediyorum. Bir seçim süreci atlattı geçmiş olsun hepimize. Ancak şunu karıştırmamak lazım. Bir siyasi partinin lideri olarak Meclis grubunuz olur milletvekili grubunuz olur dolayısıyla o milletvekili grubu üzerinde tasarruf hakkınız olur. Grubunuz adına bir söz verirsiniz bu başka bir şeydir ama seçmen adına söz verilmez. Sayın Oğan'ın da aldığı oy seçmenin refleksini ayniyle devam ettireceği iddiası veya beklentisi gerçekçi olmaz. Bir defa bunu bir tarafa yazmak lazım. Ancak kendisi açısından ve kendisine gönül veren insanları bir tavır bir duruş göstermesi açısından gayet tabii ki tavrını açıklaması ya da ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkin bir kanaat belirtmesi bu anlamda önemlidir. Fakat bütünüyle Sayın Oğan'a oy vermiş bütün yüzde 5'in tamamı istediği yere kanalize olur mu? Hayır bu gerçekçi bir beklenti değil. Seçmen üzerine böyle bir söz vermek mümkün değildir.

AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI

Devletin yapması gerekenleri biz ortaya koyduk.

Sosyal yardımları esnek hale getirdik.

GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ

Aile ve Gençlik Bankası ile kolaylık sağlanacak

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK SÖZÜ

Her vatandaşımızı sosyal güvenlik sisteminde tutacağız.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Sözünü vermiştik sonuçlar bu hafta içinde açıklanır.

Ayrıntılar geliyor...