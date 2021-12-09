Ve endeks 2023 puanı geçti

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasının küresel risk iştahını artırmasının desteğini de arkasına olan Borsa İstanbul
, son iki aydaki rallisini hızlandırdı. Endeks dün, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2.023 puanı da geçerek rekor kırmaya devam etti. Dün gün içerisinde 2.045 puanın üstüne çıkan endekste, 6 Ekim'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde 49'u geçti. Bu süreçte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 678 milyar lira artarak 1 trilyon 422 milyar liradan 2.1 trilyon liranın üzerine çıktı. Borsa İstanbul, son 1 haftanın yanı sıra, son 1, 3 ve 6 aylık periyotta dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.
YENİ HEDEF 2.500 PUAN
Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişte, gelişmekte olan ülke piyasalarına göre dolar bazında halen yüzde 51 olan iskonto etkili oldu. Döviz piyasasındaki oynaklığın durmasının ve mevduat faizindeki negatif getirinin de yatırımcıları hisse senedi piyasasına yönelttiğine dikkat çeken analistler, kârlılıkta rekor kıran şirketlerin açıkladığı hisse geri alım programlarının yükselişin devam edeceğine yönelik bir sinyal olduğu görüşünde. Yatırım Finansman
'ın önceki gün açıkladığı raporunda endeks hedefinin 2.500 puana yükseltilmesi dikkat çekti.
HER YOL BORSAYA ÇIKIYOR
Omicron varyantına karşı aşıların kısmen de olsa başarılı olduğu ve yenilerinin de devreye alınacağı beklentisinin risk algısını pozitif etkilediğini belirten GCM Yatırım
Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, "Şirketlerin hisse senedi geri alımları, mevduat faizi dikkate alınınca negatif getiriye karşı alternatifsizlik ve döviz piyasasında oynaklığın sakinleşmesi tüm yolların borsaya çıktığına işaret ediyor" dedi.
RALLİ DEVAM EDECEK
Borsada yükselişin devam edeceğini belirten Tera Yatırım
Başekonomisti Enver Erkan
, hareketin daha çok yerli yatırımcı ağırlıklı olduğunu söyledi. Ata Yatırım
Araştırma Direktörü Murat Barışık
ise, "Kısa vadede yıl sonuna kadar bu rallinin ve olumu havanın devam edeceğini düşünüyoruz. Orta uzun vadeli Ara Yatırım
olarak beklentimiz 2.250 seviyesi" diye konuştu.
YABANCIDAN 1 YILIN EN YÜKSEK ALIMI
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırarken, yabancının da piyasaya geri döndüğü dikkat çekiyor. Yabancılar Borsa İstanbul'da kasım ayında 708 milyon dolarla son 1 yılın en yüksek net alımını yaptı. 4 ay art arda net alım yapan yabancıların bu süreçteki toplam alım miktarı 1 milyar 285 milyon dolara ulaştı. Borsada 4 yıl sonra ilk kez 4 ay art arda net alım yapan yabancıların kasımda en fazla net alım yaptığı hisse Tüpraş oldu.