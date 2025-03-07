Vedat Milor iddiası bakanlığı harekete geçirdi: Savunma talep edildi

Vedat Milor'un Youtube kanalında yayınladığı bir video hakkında CİMER'e başvuru yapıldı. Başvuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edildi. Bu iddia üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep ettiğini duyurdu.

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, şu ifadeleri kullandı:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR'un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR'dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu'nda görüşülerek karar bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



