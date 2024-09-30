Venezuela ile enerjide işbirliği imkânları ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi. Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra, iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve ticaret alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı. Bayraktar ile bakanlıkta yapılan görüşmede ise Venezuela ile doğal gaz ve petrol arama, üretimi ve ticareti konularında yeni iş birliği imkânları görüşüldü. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz ocakta Karakas'ta imzaladığımız petrol ve doğal gaz alanlarındaki mutabakat zaptı, mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak nitelikte. Sayın Rodriguez ile yaptığımız görüşmede de bu anlaşma çerçevesinde somut adımlar atma, doğal gaz ve petrol aramacılığı, üretimi ve ticareti noktasında yeni işbirlikleri geliştirme konusunda mutabık kaldık" dedi.