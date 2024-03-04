Vergi artışı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde çok fazla speküle edilen vergi artırımı, kredi kartı düzenlemesi, Kur Korumalı Mevduat (KKM), kur artışı beklentisi ile ilgili konulara açıklık getirdi. Bir TV kanalında soruları yanıtlayan Şimşek, ekonomi programının tek hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, "Vatandaşımıza da piyasalara da sürpriz yapmayacağız. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik. Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.Türkiye'ye finansman girişine de değinen Şimşek, "Geçen senenin ilk 5 ayında net portföy çıkışı 2.9 milyar dolar. Haziran-aralık döneminde ise 11.4 milyar dolar net portföy girişi var. O dönemde reel sektör ve altyapı için proje kredi girişi 8.8 milyar dolar" dedi. Geçen mayıs ayında 98.5 milyar dolara inen rezervlerin şu anda 130 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Şimşek, döviz dönüşümlü mevduatın da dikkate alınması durumunda rezervlerdeki artışın 60 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Program çalışmasıyla cari açığın daraldığını, büyümenin kompozisyonun değiştiğini ifade eden Şimşek, "Ana hedefimiz enflasyonun düşmesi. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir" dedi.Şimşek, seçimin ardından herkesin yurtdışından ciddi kaynak girişi beklediğine işaret ederek, "Türkiye'ye döviz girişi artacak. Döviz ihtiyacımız ve cari açık azalacak. Yerel seçim sonrası liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor" diye konuştu.Cari açığı kalıcı şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildiren Şimşek, "İhracatçı bizim için çok değerli ama ben ihracatçının 'bize kur sübvansiyonu verin' talebini doğru bulmuyorum. Ben 86 milyon kişi üzerinden ihracatçıya sübvansiyon veremem" dedi. Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Türkiye'nin, kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda sunduğu eylem planının tamamını yerine getirdiği kararını verdiğini anımsatarak, "Büyük ihtimalle haziranda gri listeden çıkmış olacağız" ifadesini kullandı. Şimşek asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.KUR korumalı mevduat (KKM) uygulamasından çıkış stratejisine ilişkin soru üzerine ise Şimşek, " Hedeflere ulaşmada bize ayak bağı olan kur korumalıdan çıkış hedefimiz var. Burada piyasaları bozmadan kademeli çıkış hedefliyoruz. TL, reel olarak değer kaybetmeyecekse, mevduat faizleri beklenen enflasyonun çok üzerindeyse KKM cazip olmaktan çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.KREDİ kartları konusunda bankaların kurallara uymasının önemli olduğunu kaydeden Mehmet Şimşek, "Yani limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Bu konulara bakacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.