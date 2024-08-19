Vergi denetiminde elektronik dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiye gönüllü uyumu artırmak için denetim süreçlerini elektronik ortama taşıyor. Hızlanan dijital dönüşüm ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla vergi denetimi elektronik ortamda yapılabilecek. Müfettişler ve mükelleflerin fiziken bir araya gelmesine gerek kalmayacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını bildirerek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak. Elektronik tutanak, telekonferans uygulamaları, makine öğrenmesi ve yapay zekâ entegrasyonları gibi gelişmelerle bir sene içerisinde ciddi bir dijital dönüşüm hedefleniyor" dedi. Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle bakanlığın bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracaklarını, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarını söyledi.Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurt içinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek, "Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurtdışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor" ifadesini kullandı. Şimşek, yeni adımla vergi inceleme tutanağı gibi kağıt ortamında düzenlenen tutanakların tamamının e-imza kullanılarak elektronik ortama alınacağını bildirerek, kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirilmesiyle yüzde 100 dijital bir denetim birimi oluşturulduğunu anlattı.Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) 9 büyük ilde denetim binası olduğuna işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Denetimler, mükelleflerin de katılımıyla çoğunlukla bu binaların bulunduğu yerlerde yürütülüyordu. Tasarlanan sistemle, kurum içi video konferans ve elektronik görüşme uygulamaları devreye alınacak, mükelleflerin denetim birimlerine fiziken gelmelerine gerek kalmayacak. Müfettişlerle görüşme ve tutanakların elektronik ortamda gerçekleşmesi sağlanacak. Bu imkânlarla mükelleflere bulundukları yerden kanuni sorumluluklarını yerine getirme kolaylığı sağlanacak. Örneğin, yurtdışında bulunan mükelleflerin sadece denetim için yurda dönme zorunluluğu ortadan kalkmış olacak."Farklı şehirlerdeki müfettiş ve mükelleflerin elektronik ortamda bir araya gelmesiyle denetimin yerelleşmesine bağlı olarak ortaya çıkacak risklerin de bertaraf edileceğini aktaran Mehmet Şimşek, "Dış kurumların eğitim taleplerinin elektronik ortamda karşılanması, çeşitli sektörlere verilecek elektronik ve uzaktan eğitimlerle vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumun artırılması öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, sistemle, müfettişlerin seyahat zorunluluğu olmadan yurdun dört bir tarafındaki mükellefleri denetlemesinin önünün açılacağına dikkati çekerek, "Seyahat ve konaklama masrafları azaltılırken olağanüstü durumlarda bile kesintisiz kamu hizmetinin sunulabilmesi sağlanacak" dedi.