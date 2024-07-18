Vergi kanunu ve emekli düzenlemesi komisyonda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, toplantı başlangıcında, teklifin hazırlanmasına ilişkin usul tartışması isteyen milletvekillerine söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen bakan yardımcısı ve ilgili tüm bürokratların salonda bulunduğunu; tüm soru ve eleştirilere yanıt verebileceklerini kaydetti. Yegin, "Neyi merak ediyorsanız, neyi öğrenmek istiyorsanız hepsinin cevabı var. Ama bu konuşmalardan anlıyoruz ki dert bir şey öğrenmek değil sadece bir şeyler söylemek." dedi.

"AMACIMIZ AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMASI"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

AK Parti iktidarlarında bugüne kadar vergi adaletini güçlendirmek adına sayısız düzenleme yaptıklarını belirten Ök, bu teklifle de vergi ve sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili 9 farklı kanunda düzenleme yapıldığını söyledi.

Yapılacak düzenlemelerin, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğinin altını çizen Ök, "Son dönemlerde bilinçli bir şekilde ülkemizde vergi yükünün çok yüksek olduğu söylemlerinde bulunuluyor. Biz bu söylemlerin, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz OVP'yi de baltalamak için yapıldığını düşünüyoruz. Maalesef vatandaşlarımız 'Meclis yatıyor kalkıyor, yeni vergiler getiriyor' zannediyor. Sosyal medya üzerinden her gün böyle bir algı yapılıyor. Aslında böyle bir şey yok." diye konuştu.

"Bu kanun teklifinde dar gelirli vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, emeklilere getirdiğimiz hiçbir yeni bir vergi yükü yoktur. Burada amacımız az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, kayıt dışıyla mücadele etmek ve vergi uyumunun sağlanması." ifadelerini kullanan Ök, düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 12 bin 500 liraya yükseltildiğine dikkati çekti.

Ök, 2024 temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerine yönelik zamların ardından 1 milyon 100 bin civarında emeklinin 10 bin lira aylık ödeme bandının altında kalmasının önüne geçildiğini bildirdi.

Yapılan düzenlemeyle 3,7 milyon emeklinin en düşük 12 bin 500 lira aylık almasını sağlayacaklarını aktaran Ök, şunları kaydetti:

"Bu durumun 2024 yılı bütçesine ilave maliyeti 33,2 milyar liradır. Alım gücü başta olmak üzere ekonomik dengeleri yeniden yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe, kalıcı refahı sağladıkça, emeklilerimize, çalışanlarımıza daha fazla pay vermeye devam edeceğiz. Bu konuda tavrımız, günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı reel artışı ve refahı sağlamak yönündedir."

Ök'ün sunumunun ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.