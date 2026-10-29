Vergi mükellefleri için yeni hamle! GİB’in projesi ortaya çıktı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu mali yönetiminin dijital altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler de yer aldı.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nde yapay zeka destekli erken uyarı ve tahminleme altyapısı oluşturulacak. Kamu e-fatura uygulamasının kapsamı mali kontrol ve veri analitiğini destekleyecek şekilde genişletilecek.

Kamu Personel Ödeme Sistemi'nin istihdam türü ve kamu idaresi bazında yaygınlaştırılması planlanırken, e-tahsilat ve e-teminat uygulamalarının kapsamı da genişletilecek.

Tasarruf tedbirlerine uyumun artırılması amacıyla risk esaslı izleme ve veri analitiğine dayalı denetimler sürdürülecek. Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin belediyelerde yaygınlaştırılması tamamlanacak. Döner sermayeli işletmelerin mali yönetim altyapısını güçlendirmek için mevzuat güncellenecek ve sistem entegrasyonu çalışmaları yürütülecek.

KAMU TAŞITLARINDA YERLİ VE ÇEVRECİ ARAÇLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla satın alma ve taşınmaz malların kayıt ve takibine yönelik Tedarik Varlık Yönetim Sistemi'nin kullanım alanı genişletilecek.

Mali istatistiklerin derlenmesi ve izlenmesi için geliştirilen Mali Analiz ve Kurumsal Raporlama Otomasyon Sistemi uygulamaya alınacak.

Kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri doğrultusunda gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçlarının öncelikle geçici tahsis veya ihtiyaç fazlası araçların devri yoluyla karşılanması planlanıyor. Yeni taşıt alımlarında ise ekonomiklik esas alınarak yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör