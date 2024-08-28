Vergi rekortmenleri listesine "bankacılık sektörü" damga vurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2023 için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 34 kurum bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

Listede kurumsal bilgileri açıklananlar arasında bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 21 şirket yer aldı. Rekortmenlere tahakkuk ettirilen vergi tutarı 128 milyar 217 milyon 421 bin 175 lira oldu.

Söz konusu şirketler içinde bankacılık ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunan özel ve kamu firmaları yer aldı. Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinin ilk 8 sırasında bu kuruluşların olması dikkati çekti.

Listenin ilk sırasında 22 milyar 747 milyon 942 bin 797 liralık tahakkuk ettirilen vergi ile Ziraat Bankası yer aldı.

Garanti Bankası, tahakkuk ettirilen 21 milyar 870 milyon 755 bin 782 lira vergiyle ikinciliği aldı.

Listenin üçüncü sırasında 12 milyar 564 milyon 982 bin 345 liralık vergi tahakkuk ettirilen Akbank yer buldu.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI 31 SIRA YÜKSELDİ

2022 yılı vergi rekortmenleri listesinde unvanı açıklananlar arasında yer alan 17 firma, geçen yıla ilişkin listeye yine girmeyi başardı.

Söz konusu bankacılık faaliyetini yürüten firmaların sıralamadaki yerlerini bir önceki seneye kıyasla yükselten şirketler dikkati çekti.

Bu kapsamda, Akbank, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, İller Bankası, Fibabanka, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası bir önceki seneye göre listedeki yerlerini yukarı taşıdılar.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası listede yerini en çok yükselten finans kuruluşu oldu. Söz konusu banka, 31 sıra yükselerek, 45'inci sıraya yerleşti. Bunu, 13 sıra yükselen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası takip etti.

Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve İş Bankası'nın listedeki sıralamaları ise bir önceki yıla kıyasla değişmedi.

2022 yılına ilişkin listede 46'ncı sırada yer alan Aktif Yatırım Bankası, 2023'te 88'inci sıraya geriledi. Böylece banka, firmalar arasında sıralaması en çok gerileyen şirket oldu.

21 bankacılık şirketi için 2023'te tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi tutarları (lira) şöyle: