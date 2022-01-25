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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Vergi süreleri 31 Ocak’a ertelendi

Vergi süreleri 31 Ocak’a ertelendi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi ve beyannamelere yönelik önemli bir hamle geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı katma değer vergisi (KDV), damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını bildirdi. Paylaşımında, ödeme süreleri uzatılan bazı vergi ve beyannamelere ilişkin bilgi veren Nebati, yurt genelinde yaşanan ağır kış şartlarına dikkat çekti.

AĞIR KIŞ ŞARTLARI VAR
Hazine Bakanı Nureddin Nebati, şunları kaydetti: "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık."
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Vergi süreleri 31 Ocak’a ertelendi
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