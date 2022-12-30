Vergi tarifesine vatandaş lehine düzenleme

GelirVergisi kanununda indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Bu kapsamda; kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Böylece, 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek. Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı da 55 bin lira olarak belirlendi.Bu kapsamda değer artış kazançlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna tutarının altında kalıp kalmadığına bağlı olacak. Yani 2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek, ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek. Mükellef lehine diğer istisna ve indirim tutarları da şöyle: Arîzi kazançlardaki 58 bin lira istisna tutarı, 129 bin liraya çıkarıldı. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 3.800 liradan, 8.400 liraya çıktı.Binek otomobillere ilişkin gider olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da arttı. Bu kapsamda binek otomobiller için; ödenen aylık kira gideri 8 bin liradan 17 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 430 bin liradan 950 bin liraya çıkarıldı.Engelli vatandaşların yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları da arttı. Bu kapsamda örneğin, 2023 yılında ücret geliri elde eden I. Derece Engelli bir ücretlinin aylık ücret matrahından 4 bin 400 lira, yıllık ise 52 bin 800 lira indirim yapılacak.YAPILAN düzenleme ile esnaf muaflığı limiti de arttı. Muafiyet limiti olan 320 bin lira 2023 yılında evlerde üretilerek satılan ürünlerin satışından elde edilen gelirin 700 bin liraya kadar olan kısmı muafiyet kapsamında olacak.İŞVERENLERCE kadın çalışana her bir çocuk için brüt asgari ücretin yüzde 50'sine kadar yapılan kreş yardımı ödemelerindeki istisna tutarı da aylık 3 bin 235 lira 50 kuruştan, 5 bin 4 liraya çıkarıldı. Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan ödemelerin istisna tutarları artırıldı.UYUMLU mükelleflere vergi indiriminde yer alan limit güncellendi. Bu kapsamda zamanında beyannamelerini veren ve vergilerini ödeyen mükellefler 5 puanlık vergi indiriminden yararlanırken, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti de 2 milyon liradan, 4.4 milyon liraya çıkarıldı.