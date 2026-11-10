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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:18

SON DAKİKA | Vergi ve ceza borcu olanların isimleri açıklanacak: Tarih belli oldu! 5 milyon TL sınırı

Kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları 5 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre listeler, 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta ise Gelir İdaresi'nin internet sitesinde ilan edilecek.

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AA AA Ekonomi
SON DAKİKA | Vergi ve ceza borcu olanların isimleri açıklanacak: Tarih belli oldu! 5 milyon TL sınırı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınıyor.

Bu kapsamda söz konusu mükelleflerin listeleri aralık ayında açıklanacak.

Listeler, 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık döneminde ise GİB'in internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklama iki liste halinde yapılacak.

Borçlu olanlara ilişkin listelerde, 31 Aralık 2025 itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar dikkate alınacak.

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 döneminde kesinleşenler bulunacak.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GİB #RESMİ GAZETE #VERGİ #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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SON DAKİKA | Vergi ve ceza borcu olanların isimleri açıklanacak: Tarih belli oldu! 5 milyon TL sınırı
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