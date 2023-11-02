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Giriş Tarihi: 2.11.2023 09:58

Vergide anlaşılabilir sistem

Adil, eşit, öngörülebilir ve şeffaflık temelleri üzerine inşa edilecek olan yeni vergi sistemini içeren reform paketi, yakında Meclis gündemine gelecek. Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını sağlayacak kripto varlık düzenlemesi de TBMM'ye sunulacak.

Vergide anlaşılabilir sistem

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı vergi reform paketi, 2024 başında TBMM'ye geliyor. Bütçenin sağlıklı ve sürdürülebilir kaynaklarla finanse edilmesi için hazırlanan reform paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Çalışmanın, 2023 yılı bitmeden kamuoyuna açıklanması ardından da Meclis gündemine taşınacağı öğrenildi. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri kanunları sade ve kolay uygulanabilir bir yapı oluşturulmak amacıyla güncellenecek.

Edinilen bilgiye göre, vergi ödeme ve tahsilatı dahil tüm süreci sıfırdan düzenlenecek olan reform paketi, dört saç ayağı üzerinde inşa edilecek. Adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin dikkate alınacağı reform paketinde, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılması sağlanacak.

TÜM SÜREÇLER SIFIRDAN DÜZENLENECEK

Böylece 'tahsil edilemeyen vergi' kavramı ortadan kalkacak. Meclis'e gelecek vergi reformu ile anlaşılabilir, kolay uygulanabilir, güncel gereksinimleri karşılayan bir vergi yapısı geliştirilecek.

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Vergide anlaşılabilir sistem
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