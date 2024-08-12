Vergide bürokrasi yükü azaltılıyor

Bakan Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz" dedi. Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Şimşek, e-Tebligat uygulamasıyla 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini verdi.