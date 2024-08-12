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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Vergide bürokrasi yükü azaltılıyor

Vergide bürokrasi yükü azaltılıyor
Bakan Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alacaklarını belirterek, "Bu kapsamda, gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-Defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, Ba-Bs bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz" dedi. Şimşek, hazırladıkları taslakla, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükelleflerin e-Defter uygulamasına dahil olmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Şimşek, e-Tebligat uygulamasıyla 9 milyar lira tasarruf edildiği bilgisini verdi.
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Vergide bürokrasi yükü azaltılıyor
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