Vergide önemli değişiklik

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinden yapılacak tevkifat oranları düşürüldü. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük katkısı bulunan ve ulaştırma alanında stratejik öneme sahip demir yolu hattı, tramvay, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile gemi inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinde tevkifat oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu işler dışında kalan diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden mevcut tevkifat oranı (yüzde 5) uygulanmaya devam edilecek.