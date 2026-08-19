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Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:15

Vergide sahte belge sunan yandı! 21 güne kadar indi, takip genişliyor

Vergi Denetim Kurulu, sahte belgeyle mücadelede kullandığı Rapor Otomasyon Sistemi'nin kapsamını genişletti. Daha önce sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan sistem artık sahte belge kullanma incelemelerinin raporlarını da kapsayacak.

AA Ekonomi
Vergide sahte belge sunan yandı! 21 güne kadar indi, takip genişliyor
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Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sahte belgeyle mücadelede dijital denetim kapasitesini artıracak yeni bir adım attı. Rapor Otomasyon Sistemi'nin kapsamı genişletilerek sahte belge düzenleyenlerin yanı sıra sahte belge kullananlara yönelik incelemeler de otomasyon sistemine dahil edildi.

20 BİNDEN FAZLA RAPOR HAZIRLANDI

VDK'den yapılan açıklamaya göre Rapor Otomasyon Sistemi, vergi incelemelerinde raporlama süreçlerini hızlandırmak, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek, hata riskini azaltmak ve raporlarda standartlaşmayı güçlendirmek amacıyla geliştirildi.

Sistem, devreye alındığı tarihten bu yana 20 bini aşkın raporun hazırlanmasına destek verdi.

Sahte belge düzenleme incelemelerinde raporlama süreleri de sistem sayesinde 21 güne kadar indirildi.

SAHTE BELGE KULLANANLAR DA KAPSAMDA

Daha önce sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi, yapılan yeni düzenlemeyle sahte belge kullanma incelemelerinde hazırlanacak raporları da kapsayacak.

Yeni modülün devreye alınmasıyla sahte belge düzenleyenlere ve kullananlara yönelik incelemelerin raporlama aşamasındaki otomasyon zincirinin tamamlandığı bildirildi.

Böylece VDK'nin sahte belgeyle mücadelede dijital denetim kapasitesinin artırılması ve inceleme süreçlerinin daha hızlı ve standart şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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