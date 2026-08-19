Vergide sahte belge sunan yandı! 21 güne kadar indi, takip genişliyor

SAHTE BELGE KULLANANLAR DA KAPSAMDA

Daha önce sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan Rapor Otomasyon Sistemi, yapılan yeni düzenlemeyle sahte belge kullanma incelemelerinde hazırlanacak raporları da kapsayacak.

Yeni modülün devreye alınmasıyla sahte belge düzenleyenlere ve kullananlara yönelik incelemelerin raporlama aşamasındaki otomasyon zincirinin tamamlandığı bildirildi.

Böylece VDK'nin sahte belgeyle mücadelede dijital denetim kapasitesinin artırılması ve inceleme süreçlerinin daha hızlı ve standart şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör