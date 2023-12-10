Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri VGM 186 sözleşmeli personel alacak
Giriş Tarihi: 10.12.2023

VGM 186 sözleşmeli personel alacak

VGM 186 sözleşmeli personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek. Başvurular, 14 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
VGM 186 sözleşmeli personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA