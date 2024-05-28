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Giriş Tarihi: 29.5.2024

Vize vermeyen AB’den ilginç iddia!

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Vize vermeyen AB’den ilginç iddia!
TIR şoförlerinin hızlı vize alamadığı şikâyetleri üzerine AB kaynakları ilginç iddialar ortaya attı. TIR'larla düzensiz göçmenlerin taşındığını iddia eden AB kaynakları, "Ret oranı açısından geçen yıldan bu yıla anlamlı bir değişiklik yok. Yani, Türk vatandaşlarına vize verilmemesi ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine girmesinin engellenmesi gibi bir politika kesinlikle uygulanmıyor. Çok yüksek bir talep var, teknik birtakım sorunlar var" dedi. İlk etapta öğrenci ve iş insanlarına kolaylık sağlanacağı bilgisini verdi.

HIZLI VİZE İÇİN ADIMLAR
Bir grup gazeteciye konuşan üst düzey AB kaynakları, vize başvurularındaki uzun bekleme sorununa değinerek, "Geçen yıl birçok büyükelçilik ve konsolosluk, bu sorunu çözmeye çalıştı. Ama başvurularda yüzde 30'luk bir artış oldu. Başa çıkmak çok da kolay değil" dedi.
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Vize vermeyen AB’den ilginç iddia!
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