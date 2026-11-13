VODAFONE BUSINESS, LIFT İLE İŞ ORTAKLARININ UZMANLIĞINI MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURACAK

13 Kasım 2026 – Vodafone Business, partner ekosistemini güçlendirmek ve birlikte büyüme vizyonunu paylaşmak amacıyla MEXT Teknoloji Merkezi'nde Partner Day etkinliğini gerçekleştirdi. LIFT Partner Programı katılımcılarının yanı sıra Vodafone Business ürün ve çözümlerini müşterilerle buluşturan diğer iş ortaklarının da yer aldığı etkinlikte, şirketin ekosistem yaklaşımı ve yeni döneme ilişkin hedefleri ele alındı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, yaptığı konuşmada bağlantı, bulut, siber güvenlik, veri ve yapay zekâ gibi teknolojilerin giderek daha fazla iç içe geçtiğine dikkat çekti. Kurumların farklı teknolojileri kendi iş hedefleri doğrultusunda bir araya getirebilen iş ortaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Kestioğlu, şunları söyledi: "Bugün Türkiye genelinde 1,7 milyon küçük işletmeye, 70 bin KOBİ'ye ve 5 bin büyük kuruma hizmet veriyoruz. Bu ölçekte müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermek, güçlü bir altyapının yanında farklı uzmanlıkları da aynı çözüm etrafında buluşturmayı gerektiriyor. Partnerlerimizin sektör deneyimi ve müşteriye yakınlığıyla bizim teknoloji gücümüz birleştiğinde, müşterilerimiz için daha somut iş sonuçları üretebiliyoruz.

"LIFT İLE İŞ BİRLİĞİ DAHA SİSTEMLİ HALE GELECEK

Etkinlikte tanıtılan LIFT Partner Programı, Vodafone Business ile iş ortakları arasındaki iş birliğini daha sistematik bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Program kapsamında ortak iş fırsatlarının belirlenmesi, teknik ve ticari yetkinliklerin geliştirilmesi, birlikte oluşturulan çözümlerin daha fazla müşteriye ulaştırılması amaçlanıyor. Globalde 300'den fazla partneri kapsayan ve 6 ülkede faaliyet gösteren LIFT Partner Programı'nın Türkiye ayağında Vodafone Business, partner ekosistemini ilk etapta 50 iş ortağına ulaştırdı.

Programın hedeflerini anlatan Kestioğlu, "LIFT'i yalnızca bir satış kanalı olarak görmüyoruz. Partnerlerimizle müşterinin ihtiyacını birlikte anlamak, çözümü birlikte geliştirmek ve ortaya çıkan değeri birlikte büyütmek istiyoruz. Başarımızı yalnızca partner sayısıyla değil; birlikte kazandığımız müşteriler, geliştirdiğimiz çözümler ve yarattığımız uzun vadeli değerle ölçeceğiz" dedi.

Vodafone Business, 5G, veri merkezleri, bulut ve siber güvenlik alanlarındaki altyapı ve çözümlerini iş ortaklarının uzmanlığıyla birleştirerek farklı sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor. LIFT Partner Programı'nın da başarılı uygulamaların ve sektör deneyiminin ekosistem içinde paylaşılmasına, yeni çözüm alanlarının birlikte geliştirilmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör