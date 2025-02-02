Vodafone dünyanın ilk uzay video görüşmesini yaptı

Vodafone, normal 4G/5G akıllı telefonları ve kapsama alanı olmayan bölgelerde video görüşmeleri yapıp internet erişimi sağlayan, online mesajlaşma hizmetlerini kullanabilen uydularla dünyanın ilk uzay video görüşmesini gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişme, tam mobil genişbant deneyimi sunmak için inşa edilmiş tek uydu teknolojisi ve evrensel dijital bağlantı sağlanarak mobil kapsama boşluklarının kapanmasına zemin hazırlıyor. Vodafone Grup CEO'su Margherita Della Valle, "Avrupa'daki insanlara aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurma, iş yapma fırsatı sağlayacak, aynı zamanda acil durumlarda kırsal alanlardaki güvenilir bağlantıyı sağlayacak" dedi.Vodafone mühendisi Rowan Chesmer, görüşmeyi, Galler'in uzak dağlık bir bölgesinde, daha önce mobil genişbantın olmadığı bir yerde gerçekleştirdi. Vodafone Türkiye de geçtiğimiz günlerde aynı teknolojiyi kullanarak Türkiye'de AST SpaceMobile'a ait BlueWalker3 test uydusu üzerinden sesli görüşme ve SMS testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bolu-Düzce arasındaki kapsamanın olmadığı kırsal bir alanda, herhangi bir ek ekipman veya yazılım kullanmadan, standart telefonlarla gerçekleştirilen bu test Türkiye'de bir ilk. Dünyada da AST ile gerçekleştirilen ABD'deki testlerden sonra ilk olması yönüyle öneme sahip.