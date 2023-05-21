Vodafone Türkiye’nin geliri 25.5 milyar TL

Vodafone Türkiye, Nisan 2022 ve Mart 2023 arası dönemi kapsayan bir yıllık mali yıl sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye, bu dönemde 4 milyar TL yatırım yaptığını ve servis gelirlerini geçen yıla göre yüzde 47.6 artışla 25.5 milyar TL'ye çıkardığını duyurdu.Vodafone Türkiye'nin mart sonu itibarıyla mobil müşteri sayısı 24.8 milyona yükseldi. M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 28.3 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 1.6 milyon artışla 18.4 milyona yükseldi. Abonelerin yüzde 74.3'ünü faturalı aboneler oluşturuyor.Sabit genişbantta ise önceki yıla kıyasla 32 bin yeni abone kazanarak yaklaşık 1.4 milyon müşteriye ulaştı. Nisan 2022-Mart 2023 arası dönemde müşterilerin toplam mobil data kullanımı, önceki seneye kıyasla yüzde 25 artışla 4.081 petabyte'a yükseldi.Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye pazarında 17 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin büyümekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık. 2022-23 mali yılında toplam 4 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk" dedi.