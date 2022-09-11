Voltajı yükseltiyor

Türkiye'de elektrifikasyona öncülük yapan firmalar arasında yer alan BMW Türkiye distribütörü Borusan, yüzde 100 elektrikli model ürün gamını büyütüyor. Şu anda iX, iX3, i4 elektrikli modellerini satışa sunan BMW, aralıkta yenilenen i7'i, 2023'ün ilk çeyreğinde de yenilenen iX1'i yollara çıkaracak. 2023'ün sonunda ise yenilenen i5 gelecek. Makyajlı 3 serisi ve yenilenen X1 modellerinin tanıtım toplantısında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, elektrifikasyon yolculuğu hakkında bilgi verdi. Elektrikli otoda lider olmayı hedeflediklerini söyleyen Tiftik, ürün gamının hızla tamamlanacağını söyledi. Tiftik, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının, şarj yatırımlarıyla birlikte beklenenden daha hızlı büyüyeceğini ifade etti.Borusan'ın elektrifikasyon çalışmalarının Almanya BMW tarafından dikkatle izlendiğini söyleyen Tiftik, "Türkiye'de öncülük yapıyoruz, bu sektörü dönüştüreceğimizi söylemiştik. Birçok ülkeden önce elektrikli otomobil satışına başladık. Daha birçok pazar elektrikli otomobile girmedi. Ayrıca biz her elektrikli modeli getirdik. Büyütmek için çaba sarf ediyoruz. BMW için de bunun bir anlamı var; elektrikli otomobiller konusunda bizi kayırıyor. Mümkün olduğunca daha fazla otomobil vermeye çalışıyorlar" dedi. Elektrikli BMW satın alanların yaşadıkları olumlu deneyimleri anlatan Tiftik, "Elektrikli kullananların sonraki tercihi de elektrikli oluyor. Bir kez kullanan, elektrikliden vazgeçemiyor" şeklinde konuştu.ARTAN fiyatlar, satın alma gücünün zayıflaması, krediye ulaşımda yaşanan güçlükler otomobil talebini olumsuz etkilemesine rağmen, premium segmentte tam tersi bir durum yaşanıyor. Premium otomobillere olan ilgi artıyor. Ancak, tedarik sorunu, çip krizi nedeniyle premium otomobillerde de bulunurluluk sorunu yaşanıyor. Tedarik sıkıntısı nedeniyle 2022'de çok yüksek bir artış beklemediklerini belirten Tiftik, "2019 sonundan beri pazarı arz belirledi. Pazarın büyüklüğü mevcut olan araçla sıkıştı kaldı" dedi. Tiftik, şöyle devam etti: "Türkiye büyük bir ekonomi. 84 milyon nüfus var. Bu dönemde turizm ve ihracatçıların işleri iyi gidiyor. Borsadaki şirketlerin kârlılıklarının yüzdesel olarak arttığı görülüyor. Premium segmente zenginleşen, sınıf atlayanlar, yeni müşteriler geliyor. Aslında bu her zaman oluyor."