Volvo 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Bir süredir mali sıkıntılar yaşayan İsveç merkezli otomobil markası Volvo, işten çıkarmaların başlayacağını duyurdu. Volvo'nun kararının arkasında elektrikli araçlara yönelik talepteki yavaşlama, yüksek maliyetler ve ticaret tarifelerine dair belirsizlikler yer alıyor.

BİNLERCE ÇALIŞANI VAR

Volvo Cars, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada maliyetlerini 18 milyar İsveç kronu (1,9 milyar dolar) azaltmayı hedefleyen bir program başlattı. Yatırımlarını da yavaşlatan Volvo işten çıkarmalara da başlayacak. Volvo'nun ilk çeyrek finansal raporuna göre, şirketin 43 bin 500 tam zamanlı çalışanı ve 3 bin sözleşmeli personeli bulunuyor.

İsveçli otomobil devi Volvo, zayıf olan talebi ve kârını korumak, maliyetleri de kısmak amacıyla küresel iş gücünün yüzde 7'sini işten çıkarmayı planlıyor.