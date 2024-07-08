Yabancı geri dönecek ilk hedef 400 dolar

Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların son 7 haftadaki kesintisiz satışına rağmen, 10 bin puanın üstünde tutunmayı başardı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasındaki 7 haftalık dönemde 2 milyar 158 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Buna karşılık, endeks nisan ayının son gününden bu yana 10 bin puanın üzerinde kalırken, 10.300'deki kritik desteği kırmamayı başardı.Enflasyonda temmuz ayıyla birlikte hızlanacak düşüş, not artırımlarının devam etmesi, cari açıktaki gerileme ve bütçe açığının beklentinin altında kalacağı önümüzdeki dönemde, yabancı girişinin tekrar başlaması bekleniyor. Öte yandan Borsa İstanbul'un benzer ülke piyasalarına göre ucuz olması, uygulanan ekonomik programın olumlu sonuçlarının da eklenmesi, yabancının rotayı tekrar Türk hisselerine çevireceğinin altını çiziyor.Borsa İstanbul'u cazip hale getiren önemli bir kriter de hisse senedi fiyatlarının benzer ülke piyasalarına göre aşırı iskontolu olması. Borsa İstanbul'da tarihsel 12 ay ileri fiyat/kazanç oranı 4.6 seviyesinde bulunurken, bu oran dünya borsalarında 17.8, gelişmekte olan ülke piyasalarında ise 12.2 seviyesinde bulunuyor. Başka bir ifade ile Borsa İstanbul, benzer ülke piyasalarına göre yüzde 62 iskontolu fiyatlardan işlem görüyor.Borsa İstanbul, son 2 ayda 10.000- 11.000 aralığındaki yatay harekete rağmen, getiri sıralamasında dünyanın önde gelen piyasalarını geriledi bıraktı. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 45.27 ile dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Bu dönemde Arjantin yüzde 75 ile ilk sırada yer alırken, Venezuella yüzde 57 ile ikinci oldu. Borsa İstanbul son 1 yılda da yüzde 7.7 ile üçüncü sırada yer buldu. Bu dönemde de Arjantin yüzde 273 ile birinci, Venezuella yüzde 153 ile ikinci oldu.Borsada yıl başından bu yana en fazla yükselen endeks yüzde 92.18 ile iletişim endeksi oldu. Bunu yüzde 87.17 ile sigorta endeksi izledi. Sektörel olarak değer kaybeden endeksin olmadığı yıl başından bu yana, BIST-30'da en fazla yükselen hisseler yüzde 119 ile Garanti Bankası, yüzde 90.7 ile Akbank ve yüzde 89 ile Turkcell oldu. BIST- 30'da en fazla düşenler yüzde 38 ile Hektaş ve 26 ile Borusan oldu. ENFLASYONU SOLLADIYılın başından bu yana BIST-100'de ise en fazla yükselen yüzde 139 ile TAV olurken, en fazla düşen yüzde 76 ile Peker GYO oldu. Borsa genelinde ise bu yıl en fazla yükselen hisse yüzde 517 ile Ufuk Yatırım oldu. Bu yıl 472 hisse yükselirken, bu hisselerin 320'si yüzde 24.73 olan 6 aylık enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Bu yıl düşen hisse sayısı 106 oldu.İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, yabancıların bu yılın tahvil-bono piyasasına yoğunlaştığını ve 8.1 milyar dolarlık net alım yaptığını söyledi. Özer, "Yabancı yatırımcının ilgisi var. Ancak, temkinli duruşunu da bırakmış değil. Yılın ikinci yarısından sonra politikaların işlerliğinin ekonomik aktivitelerde daha düzgün çalışması halinde kalıcı yabancı yatırımcı görmemiz daha mümkün olacak. Endeks muhtemelen rekor kırmaya devam edecek. 400 dolar hedefimizi korumaya devam ediyorum. Yabancılar, öngörülebilirlik ve şeffaflığın devamı, ekonomi politikasının enflasyon üzerindeki kalıcı etkisi, uluslararası not artışlarının gelmeye devam etmesi ve gündemin ekonomi olarak kalmaya devam etmesi halinde alıma tekrar geçer" dedi.Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, yabancıların mevcut hisse satışlarının kâr realizasyonu olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Enflasyonu düşürme yönünde atılacak adımların somut etkilerini Temmuz-Eylül döneminde görme olasılığımız yüksek. Bu süreçte, iç talep ve büyümede yaşanacak sıkışmanın ardından, enflasyonu düşürmede başarı sağlanırsa, Türkiye'nin 2025 görünümü daha da olumluya dönecek. TL'nin istikrarlı seyri, iç talepte normalleşme ve akabinde enflasyonu düşürme yönünde alınan sinyaller, yabancı yatırımcının da iştahını artıracak. Eylül-Ekim aylarında yeniden yabancı yatırımcı ilgisinin artabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.