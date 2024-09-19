Yabancı girişi hızlandı rezerv 6.8 milyar $ arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamak doğrultusunda, enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşunu sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sabit tutarak yüzde 50'de bıraktı. Böylece birbirini izleyen altıncı toplantıda da politika faizi sabit tutulmuş oldu. Merkez, son olarak martta faiz artırımına gitmişti.PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir değişim olmadığı belirtilerek, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" denildi.Açıklamada, "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve beklentiler öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" denildi.Karar metninde söyleme ilişkin değişiklik de dikkat çekti. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. Ayrıca, likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği vurgulanarak, "Sterilizasyon açları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" denildi.Enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirmesini sağladı. Yabancı yatırımcılar 13 Eylül haftasında 1.65 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. 6-13 Eylül haftasında ayrıca 3.1 milyar dolar carry trade girişi gerçekleşti. Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı da 2.7 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmezken, söylem de kısmen de olsa yumuşaması özellikle borsaya alım getirdi. Endeks 10 bine dayandı. 10 gün önce yüzde 53 olan gecelik piyasa faizi dün yüzde 47'ye indi.