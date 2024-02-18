Yabancı girişi sürüyor risk pirimi düşüyor

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğine rağmen enflasyon mücadeledeki kararlılığın sürmesi ve son dönemde başta ABD ile olmak üzere Batı ile ilişkilerin düzelmesi, Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini hızlandırdı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 290 baz puana gerileyerek 1.5 ay sonra tekrar kritik seviye olan 300'ün altına inerken, hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına yabancı girişi son sürat devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancı yatırımcılar 27 Ekim 2023 ile 9 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 15 haftalık dönemde Türkiye'ye hisse senedi, tahvil-bono ve teminat ile ters repo pazarında toplam 5 milyar 994 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da 15 haftanın 14'ünde net alım yapan yabancılar, bu dönemde hisse senedine toplam 2 milyar 178 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi.Yabancı girişinin hızlanmasıyla birlikte yükselişe geçen Borsa İstanbul'da endeks 9.250 puanla kapanış rekoru kırarken, tarihi zirvesini ise 9.306 puana taşıdı. Borsa İstanbul 2023 sonundan bu yana ise yüzde 23.83 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul son 1 ayda da yüzde 15.17 ile dünyanın zirvesine çıktı. Endeks yabancı girişinin hızlandığı 27 Ekim 2023'ten bu yana yüzde 20 yükseldi.Yabancı yatırımcılar kasım, aralık ve ocakta toplam 1 milyar 528 milyon dolarlık net alım yaptı. Bu üç aylık dönemde yabancıların en fazla net alım yaptığı hisse senedi 375.7 milyon dolarla Türk Hava Yolları (THY) oldu. Bu hisseyi 255.5 milyon dolarla Tüpraş, 178.8 milyon dolarla Akbank, 172.4 milyon dolarla Yapı Kredi Bankası ve 125.3 milyon dolarla BİM takip etti. Bu üç ayda en fazla net satış yapılan hisseler ise 108.5 milyon dolarla Sasa, 82.8 milyon dolarla Turkcell ve 76.3 milyon dolarla Türk Traktör oldu.Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri tarihi zirveye çıktı. 25 Ekim 2023'te 8 trilyon 755 milyar lira olan şirketlerin toplam piyasa değeri, 16 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 12 trilyon 366 milyar lira ile zirveye çıktı. Şirketlerin değeri dolar bazında ise 90.8 milyar dolar artarak 311 milyar 789 milyon dolardan, 402 milyar 527 milyon dolara çıktı.BORSA İstanbul'da halka arzların tekrar başlaması, Kur Korumalı Mevduat'tan çözülen paranın alternatif arayışlarının hızlanması ve endeksteki yükseliş, yatırımcıların piyasaya geri dönmesine neden oldu. 13 Aralık 2023'te 8 milyon 601 bin olan yatırımcı sayısı, 9 Şubat 2024'te 7 milyon 200 bine gerilemişti. Bu dönemde yaklaşık 1.4 milyon yatırımcı piyasadan çıkmıştı. Fakat 9-16 Şubat tarihleri arasında yatırımcı sayısı 528.5 bin kişi artarak tekrar 7 milyon 728 bine ulaştı. Böylece yatırımcı sayısı 7 hafta sonra ilk kez arttı.YILBAŞINDAN bu yana yüzde 23.83 yükselen Borsa İstanbul'da, BIST-100 Endeksi'ndeki 98 hisse değer kazanırken, sadece 2 hisse düştü. Bu dönemde BIST- 100'de en fazla yükselen hisse yüzde 75.75 ile Akfen Yenilebilir olurken, Vestel yüzde 72.15 ile ikinci, Mia Teknoloji yüzde 57.76 ile üçüncü sırada yer aldı. Değer kaybeden hisseler Qua Granit ve Aksa oldu. BIST-30 Endeksi'nde ise yılbaşından bu yana değer kaybeden hisse olmadı.