Yabancı girişi tam gaz sürüyor

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların somut sonuçlarının alınmaya başlanması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik geçen yılki yerel seçimlerin ardından güçlenen ilgisini 2025'e taşıdı. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde yabancı girişinde rekor kırılırken, risk primindeki düşüş ve kur korumalı mevduatta (KKM) devam eden gerileme ile birlikte döviz rezervlerinde de tarihi zirvelerin görülmesini sağladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre yabancı yatırımcılar 1.8 milyar dolarlık tahvil-bono, 108.4 milyon dolarlık da hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yabancılar son 9 ayın en yüksek tahvil alımına imza atarken, yıl başından bu yana hisse senedi ile tahvil piyasasına net giriş 2.2 milyar dolara ulaştı.Yabancı yatırımcılar 7-14 Şubat haftasında swap kanalıyla 2.7 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana yabancıların swap girişi 11.4 milyar dolara ulaştı. Böylece yabancıların yıl başından bu yana swap tahvil-hisse kanalıyla net girişi 13.6 milyar dolara ulaştı. Açıklanan son veriyle birlikte yerel seçimlerin ardından kaydedilen birikimli giriş 34.1 milyar dolar düzeyine çıktı.Güçlenen yabancı ilgisi ve risk primindeki düşüş Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de rekor kırdırmaya devam ediyor. 7-14 Şubat haftasında toplam rezervler 5 milyar 660 milyon dolarla 5 ayın en güçlü artışını kaydederek 173.2 milyar dolarla tarihi zirveye çıkarken, swap hariç net rezervler de 6.3 milyar dolar artarak 71.3 milyar dolarla rekor kırdı. Net rezerv de 72.3 milyar dolardan 78.2 milyar dolara yükseldi. Yılbaşından bu yana swap hariç net rezervlerdeki artış 27.6 milyar dolara, brüt rezervlerdeki artış ise 18.1 milyar dolara ulaştı.Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sadece para ve sermaye piyasaları ile de sınırlı kalmadı. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari işlemler hesabı verilerine göre, 2024'ün son ayı olan aralıkta 1 milyar 972 milyon dolarla 2022 yılının mayıs ayından bu yana, yani son 31 ayın en yüksek uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2024'ün tamamında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişi 11 milyar 257 milyon dolarla, 2023'te 10.7 milyar doların üzerine çıktı. 2002'den bu yana Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 274 milyar dolara ulaştı. 2024'te toplam yatırım sermayesi girişi 6 milyar 691 milyon dolar olarak gerçekleşti.Programın uygulanmasındaki kararlılık, bankalarda TL mevduatı tarihi zirveye taşırken, uluslararası yatırım kuruluşları da önümüzdeki dönemde TL'ye güvenlerini raporlarına yansıtıyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, geçen hafta Türk Lirası'nın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü. Morgan Stanley'in yayınladığı "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunda Türk Lirası'nın en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi. Morgan Stanley, dolar/TL'nin 2025 ilk çeyrekte 36.50 TL ikinci çeyrekte 38 TL, 2025 dördüncü çeyrekte 41 TL ve 2026 dördüncü çeyrekte 44 TL olmasını bekliyor. S&P ise daha önce yüzde 35 olarak belirlediği 2025 sonu için faiz tahminini yüzde 32.5'e çekti.