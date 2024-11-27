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Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:47 Son Güncelleme: 27.11.2024 11:39

Yabancı sitelerden alışveriş yapanlar dikkat! Tarih verildi

Yurt dışı kaynaklı sitelerden alışveriş yapanları yakında ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışından gelen posta ve hızlı kargo yoluyla Tükiye'ye gelen ürünlerin gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek.

AA
Yabancı sitelerden alışveriş yapanlar dikkat! Tarih verildi

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla beraber yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelen posta ve kargoları gümrük bedellerine nakliye giderleri de dahil edilecek.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak. Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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Yabancı sitelerden alışveriş yapanlar dikkat! Tarih verildi
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