Yabancı yatırımcılar da TL cinsi varlıklara geçiyor

Para politikasındaki normalleşme adımları, cari açıktaki düşüş, rezerv artışı, risk primindeki hızlı geri çekilme ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancıların da Türk Lirası'na yönelik iştahını perçinliyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, Türkiye'deki gerek yerli yatırımcıların gerekse yabancıların finansal varlıkları içerisinde Türk Lirası'nın payındaki artış hız kesmeden devam ediyor.TSPB verilerine göre, 2022'in kasım ayında 15 trilyon 89 milyar TL olan Türkiye'deki finansal varlıkların toplamı, 2023'ün aynı döneminde yüzde 62 artarak 24 trilyon 444 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte TL mevduatın büyüklüğü yüzde 95.6'lık artışla 8 trilyon 270 milyar liraya çıktı. TL mevduatın toplam finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 28'den 33.8'e yükseldi. Aynı dönemde döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü ise, kurdaki artışın da etkisiyle, yüzde 34.3 artarak 5 trilyon 670 milyara çıktı. Döviz tevdiatlarının finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 27.9'dan 23.2'ye geriledi.Yeni halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında rekor kırılan hisse senedi piyasasında endeksin de yükselmesinin etkisiyle finansal varlıklar içerisinde borsanın payında artış devam ediyor. 2022'nin kasım ayında 2 trilyon 384 milyar lira olan hisse senetlerinin büyüklüğü, 2023'ün aynı döneminde 4 trilyon 387 milyar liraya çıktı. Hisse senetlerinin toplam finansal varlıklardaki payı yüzde 18'e ulaştı. Borsa İstanbul'da bu yıl 53 şirket halka arz gerçekleştirirken, yatırımcı sayısı da 8.6 milyonla rekor kırdı. Özellikle kasım ayı başından bu yana da piyasaya 1.4 milyar dolarlık yabancı girişi gerçekleşti.Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, kasım sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 59 artarak 22 trilyon liranın üzerine çıktı. Yerlilerin TL mevduatları yüzde 93.7'lik büyüme ile 8 trilyon lirayı geçerken, TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 29.8'den 36.4'e ulaştı. Aynı dönemde yerlilerin döviz tevdiatları yüzde 32.8 artarak 5 trilyon 65 milyar lira olarak gerçekleşti. Döviz tevdiatlarının toplam varlıklar içerisinde payı yüzde 27.5'den 23'e geriledi. Yerli yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBSS) varlıkları da yüzde 31.7 artarak 3.9 trilyona çıktı. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yüzde 72.1 artarak 2 trilyon 880 milyar liraya çıktı. Hisse senetlerinin toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 13'e ulaştı.Kasım ayında Borsa İstanbul'da 725 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarının büyüklüğü 1 yılda yüzde 112 artarak 1.5 trilyon lirayı geçti. Türk hisse senetlerinin yabancıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 56.7'den 61.7'ye yükseldi. Yabancıların Türk hisselerine ilgisi aralık ayının ilk haftasında devam etti. Son 1 ayda hızlanan yabancı yatırımcı girişi, 1-8 Aralık haftasında 6.5 yılın zirvesine ulaştı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562.4 milyon dolarlık hisse senedi, 891.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562.4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti. Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı. Böylece 1-8 Aralık haftasındaki toplam net portföy girişi, 1 milyar 454 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.YABANCI yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları kasım sonu itibarıyla yüzde 1 yılda yüzde 94.7 artarak 2 trilyon 439 milyar liraya çıktı. Bu dönemde yabancıların TL mevduatı yüzde 173.7 artarak 267.6 milyara ulaştı. TL mevduatın yabancıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 7.8'den 10.9'a çıktı. Yabancıların döviz tevdiat hesaplarındaki büyüme yüzde 47.9'la ortalama varlık artışının çok altında kaldı. Döviz tevdiatlarının varlıklardaki payı yüzde 32.6'dan 24.7'ye düştü.