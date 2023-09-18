Yabancı yatırımların yüzde 7’si Körfez’den geldi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'ye yatırım çekmek içi dünyada ayak basmadık yer bırakmıyor. Körfez yatırımcılarıyla da aralıksız görüşmelerini sürdüren Ofis, Cityscape Global 2023'e katılan Türk şirketlerine destek sağladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz 2003 yılından bu yana 255 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekerken Körfez'den gelen yatırımlar toplam yatırımların yüzde 7'sini oluşturmaktadır" dedi.Türkiye'de 2 bin 800'den fazla Körfez menşeili şirketin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Burak Dağlıoğlu, Körfez bölgesinden gelen yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti. Dağlıoğlu, "Özellikle son yıllarda Türkiye ve Körfez ülkelerinin arasındaki politik yakınlaşma yeni yatırımların önünü açıyor. Genel olarak yatırımcıların iştahının yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Körfez bölgesinden özellikle finansal hizmetler ve bankacılık, teknoloji girişimciliği, ulaştırma ve depolama, gayrimenkul, gıda, turizm ve konaklama hizmetlerinde yatırımcı ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Dağlıoğlu, çeşitli sektörlerde de gelecek vaat eden ihracata yönelik şirketler ve teknoloji girişimlerinin bulunduğunu ifade etti.Dağlıoğlu, "Gayrimenkul sektöründe ise konut dışında, ticari ofis, perakende, turizm ve lojistik odaklı fırsatlar ve gayrimenkul fonları bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri alanlarda da Körfez bölgesinden gelen yatırımların pozitif trendle artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Cumhuriyetin 100. Yılı'nda yatırımcı resepsiyonları başlattıklarını hatırlatan Dağlıoğlu, "Bu resepsiyonlara ekim ayında Körfez başkentlerinde devam edeceğiz. Yatırımcıları Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize davet edeceğiz" şeklinde konuştu.