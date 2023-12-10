Yabancılar 5 haftadır kesintisiz alım yapıyor

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla rotayı Türkiye'ye çeviren yabancı yatırımcılar, hisse senedi ile tahvil-bono piyasasında 5 haftadır kesintisiz alım yapıyor. Para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, döviz rezervlerinin tarihi zirveye yükselmesi, cari açıktaki gerileme, risk priminin 2.5 yılın dibine inmesi, büyümenin dengeli kompozisyona dönüşmesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi artırdı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar 24 Kasım- 1 Aralık 2023 haftasında 376.4 milyon dolarlık hisse senedi, 152.2 milyon dolarlık tahvil alımı yaparak 528.6 milyon dolarlık geriş gerçekleştirdi. Böylece yabancılar son 5 ayın en güçlü hisse senedi alımını, son 3 ayın ise güçlü tahvil alımına imza attı.Yabancı yatırımcılar 27 Ekim-1 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 5 haftalık dönemde Türkiye piyasalarında toplam 2 milyar 712 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde 803.7 milyon dolarlık hisse senedi, 412.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (Kesin alım) alındı. Bu dönemde aynı zamanda 1 milyar 57 milyon dolarlık DİBS (Ters repo) ve 439.3 milyon dolarlık DİBS (Teminat) yatırımı yapıldı. Yabancı yatırımcılar 26 Mayıs'tan bu yana ise 1.8 milyar dolarlık hisse senedi, 900 milyon dolarlık tahvilbono ve 1.9 milyar dolarlık DİBS (ters repo, teminat) yatırımı yaptı. Böylece seçim sonrası Türkiye piyasalarına net yabancı girişi 4.6 milyar dolara ulaştı. Böylece yabancı yatırımcılar, 2017 yılından bu yana ilk kez Türk hisse senedi ve tahvillerinde net alıcı pozisyonuna geçti.Türkiye piyasalarına olan ilginin artmasında döviz rezervlerindeki hızlı toparlanma ve cari açıktaki iyileşme etkili oldu. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, masıytan bu yana 41.7 milyar dolar artarak 140.1 milyar dolarla zirveye çıktı. Mayısta 60.3 milyar dolar olan yıllık cari açık ise eylül sonunda 51.7 milyar doları indi. Türkiye'nin risk primi de (CDS) mayıstan bu yana yüzde 52 gerileyerek 330 puanın altını gördü. Aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerin risk primindeki düşüş yüzde 27'de kaldı.İngiliz ekonomist ve Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler beklediğini belirterek, "2024 yılı Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'ye karşı yurt dışında güven oluştuğuna değinen Ash, teknoloji yatırımları ve demografik yapının Türkiye için umut verici olduğunu ifade etti. Ash, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye geri dönmek istediğini söyleyerek, gelecek yıl liranın istikrar kazanacağını ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını dile getirdi.Türkiye'yi bir üretim üssü olarak tanımlayan Ash, yeni ekonomi yönetimi için, "Yeni ekonomi yönetimi ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Biz bu hikâyeye inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Ash, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ve liranın istikrar kazanacağını ifade ederek, "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek" dedi.Ekonomiyönetiminin politikaları TCMB'nin sıkılaşma adımlarının ardından uluslararası kuruluşlar ve yabancı yatırım bankaları art arda Türkiye'ye yönelik beklentilerini olumlu yönde revize etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra negatiften "durağana çıkarırken, Standard & Poor's (S&P) ise görünümü pozitife yükseltti. EBRD, UNCTAD, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi kuruluşlar Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentilerini yükseltti.ABD'nin büyük yatırım bankalarından JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesine başladı. Goldman Sachs ise müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin Türk lirasında kazancın geri döndüğüne işaret ettiği kaydedildi. Citibank'ın raporunda da enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceği, TL cinsinden varlıkların cazibesinin arttırılmasına devam edileceği hususlarının önem arz ettiği aktarıldı. Deutsche Bank tarafından kasım ayında paylaşılan bilgi notunda, Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceği ifade edildi. BNP Paribas da TCMB'nin son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi. Societe Generale ise 2024'ün Türk varlıkları açısından olumlu göründüğüne işaret etti.