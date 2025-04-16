Yabancılar TL’ye geçti

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin finansal varlıkları, mart sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 32.8 artarak 4 trilyon 37 milyar liraya ulaştı. Yabancıların TL mevduatı yüzde 32.3 artarak 450 milyara çıkarken, döviz tevdiat hesapları yüzde 10.2 artarak 741 milyara ulaştı. Yabancıların finansal varlıkları içerisinde TL mevduatın payı 11.1 oldu. Son 1 yılda yabancıların altın hesapları yüzde 79.3 artarak 52 milyara çıktı. Yabancıların Türk tahviline olan ilgisi finansal varlıklara da yansıdı. 2024'ün mart ayında 77 milyar lira olan DİBS varlıkları, bu yılın aynı döneminde 600 milyara ulaştı. DİBS varlıklarında 1 yıllık büyüme yüzde 679 oldu. Yabancıların DİBS varlıkları bu yılın şubat ayında 716 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Martta yaşanan dağlanma, faizlerdeki yükseliş ve satışların yabancının DİBS varlığını azalttı. Yabancıların hisse senedi varlıkları da son 1 yılda yüzde 13.2 artarak 2 trilyon 170 milyar liraya yükseldi.



YATIRIMCI SAYISI 6.6 MİLYON

Borsa İstanbul'da, şubatta 6 milyon 717 bin olan yatırımcı sayısı, martta 6 milyon 648 bine geriledi. Yerli yatırımcı sayısı 6 milyon 688 binden 6 milyon 618 bine, yabancı yatırımcı sayısı 29 bin 276'dan 29 bin 216'ya geriledi. Borsadaki yatırımcıların 937 bin 709'unu 35-39 yaş aralığındakiler, 911 bin 38'ini 40-44 yaş aralığındakiler, yaklaşık 900 binini ise 30-34 yaş aralığındakiler oluşturdu.