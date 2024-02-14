Yabancının gündeminde 18.6 milyar dolarlık yatırım var

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) gerçekleştirdiği anket önümüzdeki 6 ay içerisinde risk göstergeleri ve düzenleyici çerçevede iyileşmeler yaşanması durumunda, 18.6 milyar dolar büyüklüğünde ilave bir yatırım potansiyelinin harekete geçirilebileceğine işaret etti. YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'nin geçen yıl 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırım girişini artırma potansiyeli olduğunu belirttti. Aksoy, YASED olarak Türkiye'nin bölgesel bir üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülke içinde olması gerektiğine inandıklarını söyledi.