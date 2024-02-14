Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yabancının gündeminde 18.6 milyar dolarlık yatırım var
Giriş Tarihi: 15.2.2024

Yabancının gündeminde 18.6 milyar dolarlık yatırım var

Yabancının gündeminde 18.6 milyar dolarlık yatırım var
Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) gerçekleştirdiği anket önümüzdeki 6 ay içerisinde risk göstergeleri ve düzenleyici çerçevede iyileşmeler yaşanması durumunda, 18.6 milyar dolar büyüklüğünde ilave bir yatırım potansiyelinin harekete geçirilebileceğine işaret etti. YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'nin geçen yıl 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırım girişini artırma potansiyeli olduğunu belirttti. Aksoy, YASED olarak Türkiye'nin bölgesel bir üretim, hizmet, yönetim ve ticaret merkezi olma yolunda sahip olduğu potansiyel ile dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırımı çeken ilk 10 ülke içinde olması gerektiğine inandıklarını söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancının gündeminde 18.6 milyar dolarlık yatırım var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA