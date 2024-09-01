Yağda kapasiteyi üçe katladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun fiyatlı ve kaliteli ürün misyonuyla görevlendirdiği Tarım Kredi Kooperatifleri, ayçiçek yağında da vatandaşın artan talebini kökünden çözecek bir yatırıma imza attı. Bitkisel yağ sanayinde önemli bir oyuncu haline gelen Tarım Kredi, bu kapsamda daha önce Kırklareli'ndeki tesisin günlük 120 ton olan kapasitesini 300 ton artırırken, son olarak Afyon'daki Oruçoğlu Yağ'ı da 603 milyon TL'ye bünyesine kattı.Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Yağ Genel Müdürü Niyazi Arslantaş ile birlikte Afyonkarahisar'daki ayçiçek yağı tesislerini basın mensuplarına tanıttı ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Tarım Kredi'nin 865 bin ortak, 23 bin personel 17 şirketten oluşan dev bir yapıyla tarım sektörünün en önemli oyuncusu olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, 2 limana sahip olan kuruluşun 150 milyar liralık ciroya ulaştığını dile getirdi. Bitki koruma sektöründe 1.5 milyar liralık yatırımın sürdüğünü aktaran Hüseyin Aydın, hayvancılık alanında da önemli bir damızlık yatırımına hazırlandıkları bilgisini verdi. Tarım Kredi'nin Oruçoğlu Yağ'ı alarak önemli bir hamle yaptığını ifade eden Aydın, bu yatırımla birlikte fason üretime harcadıkları yıllık 5 milyon doların artık bünyelerinde kalacağını söyledi.Şirketi 603 milyon liraya yani 18 milyon dolara satın aldıklarını kaydeden Aydın, fason üretime artık para vermeyecekleri için tesisin kendi kendini 4-5 yıl gibi bir sürede amorti edeceğini anlattı. Tesisin günlük üretim kapasitesinin 700 ton olduğunu bildiren Aydın, Uzunköprü tesisinde 300 ton kapasite olduğunu vurgularken, Kırklareli tesisindeki 120 tonluk kapasiteye ise 300 ton ilave ettiklerini belirtti. Aydın, halihazırda depolarında dağıtıma hazır, Türkiye'ye yetecek 6 aylık yağ bulunduğunu ifade ederken, ayçiçek yağı arzında sıkıntı yaşanmayacağına işaret etti. Aydın, "Bu tesis öncesinde ayçiçek yağında pazar payımız yüzde 4 iken, şimdi bu payı yüzde 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Böylelikle piyasayı regüle etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Hüseyin Aydın, ucuz ürün satarak elde ettikleri kârı tüketiciyle paylaştıklarını bildirirken, Tarım Kredi'nin Fortune 500 ve ISO 500 içinde 5'er şirket ile yer aldığının altını çizdi. Türkiye'de yemin yüzde 50'ye yakınının Ege Bölgesi'nde üretildiğini söyleyen Hüseyin Aydın, iştirakleri Tarım Kredi Yem'in 13 fabrikası bulunduğu bilgisini verdi. Küspenin yem sektörünün en önemli hammaddelerinden biri olduğuna vurgu yapan Aydın, Afyon gibi merkezi bir konumda üretilen küspenin yem fabrikalarına daha uygun koşullarda gönderildiğini, yeni yatırımın bu yüzden de stratejik öneme sahip olduğunu anlattı.Türkiye'de gıda sektöründe satış yapanların Tarım Kredi fiyatlarını gözardı edemediğini vurgulayan Aydın, fiyatların yukarı gitmesini önlediklerini aktardı. Aydın, uyguladıkları fiyat politikasıyla bir yandan üreticinin ürününü değerinden alırken, diğer yandan tüketiciyi de koruduklarını ifade etti. Oruçoğlu Yağ'ı satın alarak önemli bir adım attıklarını tekrarlayan Hüseyin Aydın, bir soru üzerine nakit kalmayı tercih ettiklerini, gerektiğinde ve şartlar oluşması halinde yeni fırsat alımları yapabileceklerini ifade etti. Tarım Kredi Kooperatifleri bir süre önce de Aynes Süt'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan satın almıştı.