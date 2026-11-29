Küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları tüketicilerin otomobil satın alım önceliklerini yeniden belirledi. Tüketicilerin yüzde 59'u yakıt tasarrufu sağlayan araçlara, yüzde 41'inin ise daha düşük fiyatlı araçlara yönelirken, küçük araç tercihinde artış gözlendiği tespit edildi. Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründeki yapısal rekabet sorunlarının tespiti ve rekabetçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla başlattığı sektör incelemesi kapsamında "Otomotiv Sektör İncelemesi Ön Raporu"nu yayımladı.

ALIM TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Raporda Türkiye otomotiv sektörünün, otomotiv ana sanayisinde 60 bin kişilik, otomotiv tedarik sanayisinde ise 310 bin kişilik bir istihdam yarattığının tahmin edildiğine dikkat çekilerek, otomotiv sanayiinin sanayi üretiminin yüzde 6.6'sını, imalat sanayi üretiminin ise yüzde 8,14'ünü oluşturduğu belirtildi. Dünyanın en büyük sektörlerinden birisi olan otomotiv endüstrisinin 2025 yılında küresel piyasa değerinin yaklaşık 2.6 trilyon dolar olarak tahmin edildiği, yılda ortalama 90 milyon adet araç üretildiği kaydedildi.

Küresel ölçekte tüketicilerin alım gücündeki düşüşün otomotiv talebini azalttığı ifade edilirken, raporda "Ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları, tüketicilerin satın alma gücünü zayıflatmakta bunun sonucunda sıfır araç talebinde azalma, ikinci el araçlara yönelim veya alternatif ulaşım çözümlerinin tercih edilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Tüketicilerin yüzde 59'unun yakıt tasarrufu sağlayan araçlara, yüzde 41'inin ise daha düşük fiyatlı araçlara yöneldiği, küçük araç tercihinde artış gözlendiği tespit edilmiştir" denildi.

YATIRIM ARACI OLDU

Son yıllarda Türkiye'de konut fiyatlarında yaşanan yükselişin, bazı tüketicilerin tasarruf tercihlerini otomotive yönlendirmesine neden olduğunun belirtildiği raporda, "Türkiye'de, özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi, tüketicilerin otomobili yalnızca bir ulaşım aracı değil aynı zamanda değerini koruyan bir varlık olarak değerlendirmesine yol açabilmektedir" ifadelerine yer verildi. Faiz oranlarındaki artışın, kredi maliyetlerini yükselterek arzı kısıtladığına dikkat çekilerek, faiz oranlarında yüzde 10'luk yükselişin toplam pazar büyüklüğünde yüzde 6.3 oranında düşürücü etki yarattığı belirtildi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ENDİŞESİ

TOGG'un elektrikli araç pazarında lider konumda olduğuna dikkat çekilen raporda, elektrikli araçlara özgü olarak özellikle araç menzili, şarj altyapısı, batarya değişim maliyetleri ile satış sonrası hizmetlere ilişkin gelişmekte olan sürecin, tüketicilerin halen elektrikli araçlara şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu ifade edildi. Tüketicilerin elektrikli araçları tercih etmesinin önünde rasyonel gerekçelerin yanı sıra elektrikli araç teknolojisine ilişkin eksik veya yanlış algıların da etkili olduğunu belirtilen raporda, "Özellikle batarya yangın riskine yönelik kaygılar, yüksek voltajın insan sağlığına etkilerine dair asılsız endişeler, bataryanın ömrü bittiğinde aracın tamamen hurdaya çıkacağı algısı, tüketicilerin geleneksel araçlarda kalma eğilimini güçlendirerek pazarın büyüme hızını baskılamaktadır" denildi.