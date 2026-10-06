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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Yalan söyledi, işten ve tazminattan oldu

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Yalan söyledi, işten ve tazminattan oldu
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Yıllardır çalıştığı işyerinden 'annem hasta' diyerek izin alan işçi, kız arkadaşıyla buluştu. Kısa sürede yalanı ortaya çıkan işçi, tazminatsız kapı önüne konuldu. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), işverenin; yalan söyleyen işçiyle çalışmaya zorlanamayacağına dikkat çekerek şirketin yaptığı haklı feshi onayladı. Çalışanların; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-e maddesi (hırsızlık, güveni kötüye kullanma, meslek sırlarını ifşa gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan haller) uyarınca iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilebiliyor. Bu durumda işçiye kıdem ya da ihbar tazminatı ödenmiyor.

'ANNEM HASTA' YALANI
BAM 8. Hukuk Dairesi, işverenine yalan söyleyen işçiyi de aynı kefeye soktu. Patronuna, 'Annem hasta' diyerek izin aldığı gün kız arkadaşının yanına koşan İ.B. İş Kanunu'nun 25/II-d maddesi kapsamında tazminatsız kovulunca İş Mahkemesi'nde dava açtı. Davalı işveren; haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin davacı yan üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etti. Davacının çalışma disiplinine ve iş yeri kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğunu dile getirdi. Davalı; fesih bildiriminde; davacının 'annem hasta' diyerek izin aldığını, daha sonra tekrar yöneticisini arayarak yalan beyanda bulunduğunu, sevgilisiyle buluştuğunu beyan ettiğini dilekçede dile getirdi. İş Mahkemesi; davacının işverene yalan beyanda bulunarak izin aldığını kabul ettiği ve iş yeri dışında kız arkadaşı ile buluştuğunu itiraf ettiğine dikkat çekti. İş akdinin geçerli sebeple fesih edildiği kabulü ile davanın reddine karar verdi. Taraflar kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesi'nin kararına şerh koydu. BAM kararında ise "Davacının iş sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiştir'' denildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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