Yalova TOKİ kura sonuçları belli oldu





"KONUTLAR BİR YILDA TESLİM EDİLİYOR"

Yalova ilinde 15 bin başvurunun yapıldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda 250 bin İlk Evim İlk İşyerim Projesi ile ilgili olarak başta engellilerimiz, gençlerimiz ve emeklilerimiz olmak üzere başvuran tüm vatandaşlarımız için kura çekimlerimiz başladı. Toplamda 800 adet TOKİ konutunun çekilişi yapıldı. Kazanan hak sahiplerine güle güle oturmalarını temenni ediyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ileriki yıllarda tekrardan benzer projeleri Yalova'mıza kazandıracağız. İlave konutlarının da yapılacağını tahmin ediyoruz. Hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Toplamda Yalova'da zaten 1000 konut projesi vardı. Şuan 200 tanesi devam ediyor. 800 konutun da tahmin ediyorum en kısa sürede ihaleleri yapılacak. Yeni inşaat teknoloji ile bir yılda konutlar teslim ediliyor. Tahmin ediyorum ki birkaç ay içerisinde temellerini atacağız. Yeri Yalova Kazimiye bölgesinde olacak. Zaten o bölgede şuan devam eden projemiz var. Onun yan tarafındaki bölgede bu konutlar yapılacak."

Kura çekişini Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan da takip etti.