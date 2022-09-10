Yalova’dan 279 milyon dolarlık ihracat

Yalova'da geçtiğimiz 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde 368 milyon 897 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. 2022'nin aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 24,4 düştü.



Bu yılın 8 ayında yapılan ihracat 279 milyon 226 bin dolar oldu. Kentte aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında ocakta 6 milyon 422 bin dolar, şubatta 35 bin 619 bin dolar, martta 39 milyon 794 bin dolar, nisanda 123 milyon 245 bin dolar, mayısta 43 milyon 908 bin dolar, haziranda 13 milyon 980 bin dolar, temmuzda 10 milyon 528 bin dolar, ağustosta ise 5 milyon 737 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.