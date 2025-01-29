Yangın malzemesi üreticileri denetlendi

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemesi üreticilerine yönelik yaptığı denetleme kapsamında 395 işletmede 5 bin 154 ürünü denetledi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğünce 27 Ocak'ta denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta yanan ve 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel faciası sonrasında bazı yangın malzemesi üreticilerinin ürünlerine fahiş fiyatlar yaptıkları kamuoyuna yansımıştı. Denetim sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı ise 351 oldu.