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Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:45 Son Güncelleme: 30.12.2022 16:54

Yangınla mücadelede yerli devrimi: Envantere girdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gururla söyleyebiliriz ki, dünyada yangına en hızlı müdahale Türkiye'de yapılıyor. 2023 yılında envanterimize, ilk defa, mülkiyeti bize ait olan ve su atan yeni hava araçlarımız girecektir. Bunlardan ilki, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri. Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir" dedi.

Yangınla mücadelede yerli devrimi: Envantere girdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 yılında Bakanlık envanterine ilk defa, yerli mülkiyete sahip su atan yeni hava araçlarının gireceğini duyurdu. Bunlardan ilkinin TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri olduğunu belirten Kirişci, "Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GÖKBEY'İ DE ENVANTERİMİZE DAHİL EDECEĞİZ'

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından helikopterin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen ilk yangın söndürme helikopterini OGM envanterine dahil ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. Önümüzdeki yıllarda yine mülkiyeti bize ait yerli ve millî Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağımızı envanterimize dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yangınla mücadelede yerli devrimi: Envantere girdi
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