Yangınla mücadelede yerli devrimi: Envantere girdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2023 yılında Bakanlık envanterine ilk defa, yerli mülkiyete sahip su atan yeni hava araçlarının gireceğini duyurdu. Bunlardan ilkinin TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri olduğunu belirten Kirişci, "Bu helikopterimiz, 2,5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir" dedi.