Yangınlara karşı 100 bin kişi ormanları temizledi

İzmir'deki ana etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve toplamda 106 bin 485 kişi katıldı. Kampanya etkinliklerinde, orman içi ve çevresindeki yangın riski taşıyan kuru otlar, çalılar, alt dal budamaları ve çevreye atılmış atıklar temizlendi. Kampanya ile vatandaşların orman yangınlarının önlenmesinde doğrudan rol almaları teşvik edildi.

Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Osmaniye, Erzurum, Edirne, Çanakkale, Kütahya, Gümüşhane gibi şehirler başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleşen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında İzmir'deki programın açılış konuşmasını Orman Genel Müdür Bekir Karacabey yaptı.

Konuşmasında geçen yıl aynı bölgede çıkan orman yangınına değişen Karacabey, şunları diler getirdi: "Geçtiğimiz yıl Sayın Bakanımızın başkanlığında ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz 'Orman Benim' diyerek ormanlarımıza sahip çıktığımız etkinliğimizi bu yıl da tüm illerimizde binlerce vatandaşımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. 2024'te 18 Temmuz gününde buraya yaklaşık 1 kilometre ilerde çıkan orman yangınında yaklaşık 300 hektar alanımız zarar gördü. 50 ile 60 yaşında olan bu ormanlarımızın bir de ihmalle, dikkatsizlikle kül olmaması için hep birlikte gayret ediyoruz. Ormanlarımıza yanmadan sahip çıkmak için bu etkinliği düzenliyoruz."

"2024, SON 145 YILIN EN SICAK YILI OLDU"

Etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört bir yanında kampanyaya ilgi olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı "Ormanlarımız bir taraftan çoğalırken, diğer taraftan da iklim değişikliği kaynaklı tehditlere her yıl çok daha fazla maruz kalıyoruz. Bu tehditlerin en önemlisi de orman yangınları. Son 10 yılda yanan orman alanı, bir önceki 10 yılda yanan orman alanının iki katı. İklim değişikliği, sıcaklık artışını da yanında getirmiş durumda. Dolayısıyla dünyadaki son 9 yıl, 1880 yılından bu yana en sıcak 9 yıl oldu. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu, 23 Temmuz 2024 ise yine son 145 yılın en sıcak günü oldu. Meteorolojik veriler, bu yılın da çok yüksek riskte olduğunu bize gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok fazla ise nem oranı düşükse bir de rüzgar varsa işte orada yapılmaması gereken tek şey ateş yakmak çünkü yangın çıkmak için neredeyse bir sebep arıyor" dedi.

ÇOCUKLAR YEŞİL VATAN'I KEŞFETTİ

Çocuklara ağaç ve orman sevgisini aşılamak için Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Yeşil Vatan Tırı" da İzmir'deki etkinlik kapsamında çocuklarla buluştu. Çeşitli etkinliklerle ve oyun gruplarıyla eğlenen çocuklar, üç boyutlu sinema aracılığıyla da orman ve ağaç konusunda bilinçlendirildi.