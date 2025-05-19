Yanıltıcı reklamlara 125.3 milyon TL ceza

Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için yılın ilk 5 ayında 661 dosya için durdurma ve 125.3 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun 15 Mayıs'taki toplantısında karara bağladığı 65 dosyadan 56'sının mevzuata aykırı bulunduğu, bu dosyalar hakkında durdurma cezasıyla toplamda 10 milyon 495 bin 800 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 5 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik söz konusu tanıtımlarda bulunan 6 firma hakkında yaklaşık 3.5 milyon lira idari para cezası ile anılan reklamları durdurma cezası verilmesine ve söz konusu internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verildiği vurgulandı.