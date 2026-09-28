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Giriş Tarihi: 28.09.2026

‘Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacak’

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
‘Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacak’
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı saha çalışması başlattıklarını duyurdu. İstanbul Beykoz'da katıldığı etkinlikte bir soru üzerine gündemdeki fon soruşturmasına değinen Parti Sözcüsü Çelik, Çelik, "Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın 'Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Bütün bu süreç ayrıca AK Parti'de, partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir." Çelik ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affını istediğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÖMER ÇELİK #TÜRKİYE YÜZYIL #AK PARTİ

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‘Yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacak’
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