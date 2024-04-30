Yapay zeka destekli Geforce RTX4070 VE RTX4090 ekran kartlarının oyunseverlere ve profesyonellere sağladığı 7 fayda

Grafik teknolojilerinin gelişimi, oyun tutkunlarının ve profesyonellerin görsel deneyimini artıran en önemli faktör. Gerçek ile dijital dünya arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu gelişmeler, oyun tutkunlarına daha gerçekçi bir görüntü sunarken, profesyoneller için de yaratıcı bir alan oluşturuyor. Oyun ve performans bilgisayarı Excalibur, NVIDIA'nın ADA LoveLace Mimarisi ile geliştirdiği GeForce RTX4070 ve RTX4090 ekran kartlarıyla, oyun tutkunlarına daha gerçekçi bir deneyim, profesyonellere ise ultra verimlilik sağlıyor. Yapay zeka destekli algoritması sayesinde eksik pikselleri otomatik tamamlama, iki kata kadar performans artışı veenerji tasarrufu gibi birçok konuda kullanıcıların görsel deneyimini iyileştiriyor. Oyunda gerçek gücü arayanların tercihi Excalibur G911, GeForce RTX4070 ve RTX4090 ekran kartlarının kullanıcılara sağladığı 7 faydayı sıralıyor.

1. DLSS 3.5 ile Yapay Zeka Temelli Işın Oluşturma: DLSS 3.5 ile birlikte gelen Işın Oluşturma özelliği, oyunlarda kullanılan gürültü giderici algoritmaları, yapay zeka temelli, tek bir algoritmayla değiştiriyor. Bu sayede hem ışın izleme kalitesi iyileşiyor hem de oyun performansı 4-5 kata kadar artıyor. Elle ayarlanan gürültü gidericilere göre daha iyi sonuçlar sağlayan bu özellik, oyun deneyimini optimize ederek akıcı ve gerçekçi görüntülere olanak sağlıyor.

2. Düşük Enerji Tüketimi Sağlayan Mux Switch: Yenilenen Excalibur G911'de Mux Switch teknolojisi sayesinde, yüksek grafik veya oyun performansı istenildiğinde harici RTX ekran kartı kullanılabiliyor. Böylece ekran kartına ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, işlemcinin içerisinde bulunan dahili ekran kartından destek alınabiliyor. RTX ekran kartı ile işlemci grafik kartı arasında hızlıca geçiş yapılmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde kullanıcılar minimum enerji tüketimiyle, maksimum performans elde ediyor.

3. Rekabetçi Oyunların Vazgeçilmezi NVIDIA Reflex: Oyunlardaki sistem gecikmesini minimuma indiren NVIDIA Reflex, kullanıcı tarafından yapılan fare ve klavye komutlarına daha hızlı yanıt vermesini sağlıyor. Sistem gecikmesini optimize etmek ve ölçmek için tasarlanan Reflex, rekabetçi oyunlarda daha hızlı hedef belirleme, daha kısa tepki süreleri ve en iyi nişan alma hassasiyetini sunarak oyunculara önemli avantajlar kazandırıyor.

4. Yapay Zeka Destekli DYNAMIC BOOST 2.0: Yeni yapay zeka destekli Dynamic Boost 2.0, güçlü performans artışı için gerekli gücü CPU, GPU bellek ve GPU arasında otomatik olarak iletiyor. İçerisinde bulunan yapay zeka ağları gücü, her kare için ayrı ayrı yönetiyor. Bu sayede Excalibur G911, oyun sırasında ya da içerik oluştururken en yüksek performans için sürekli optimize ediliyor.

5. Işın İzleme ile Gerçekçi Yansıma ve Gölgeler: Oyunlarda fotorealistik grafikler elde etmek için kullanılan ışın izleme, ışığın oyun dünyasındaki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektleri, gerçeğe çok daha yakın bir şekilde oluşturulan sanal ışınlar ile izleyerek hesaplıyor. Yani ışık ve ışık kaynaklı efektler simüle edilerek ortaya standart uygulamalara kıyasla çok daha gerçekçi gölgeler, çok daha gerçekçi yansımalar ve çok daha gerçekçi bir aydınlatma (global aydınlatma, çevresel perdeleme) çıkıyor.

6. Profesyonellere Yaratıcılık Sağlayan NVIDIA Studio: Yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir platform olan NVIDIA Studio, yaratıcı iş akışlarında kullanılan popüler uygulamalarla entegre çalışan, yüksek performanslı donanım ve optimize edilmiş sürücüler sunuyor. Gerçek zamanlı 3D renderlama, video düzenleme, renk düzeltme gibi yaratıcı işlemlerde kullanılabilen NVIDIA Studio, yüksek kaliteli görüntü ve video işleme yetenekleri sunuyor. Bu sayede yaratıcı profesyoneller, iş akışlarını daha verimli ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

7. Detaylı Görüntüler Oluşturan Path Tracing Teknolojisi: İsmini, simüle edilen ışınların, oyun dünyasında izledikleri patikaların takip edilmesinden alan Path Tracing, ışın izlemeden farklı olarak oyunun tamamını ışın izlemeyle görüntüleyebiliyor. Işığın bir yüzeye çarpması durumunda yansımasını veya kırılmasını simüle eden Path Tracing, sahnedeki gölgelerin, yansımaların ve ışık kaynaklarının oluşturulmasına olanak sağlıyor. Bu sayede oyun tutkunları, daha gerçekçi ve daha detaylı görüntüler deneyimleyebiliyor.

NVIDIA'nın yapay zeka destekli ADA LoveLace Mimarisi ile güçlendirilen RTX4070 ve RTX4090 ekran kartlarına sahip, Excalibur dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi almak ve online sipariş verebilmek için https://www.casper.com.tr/oyun-bilgisayari ve https://www.casper.com.tr/kampanyalar/nvidia-geforce-rtx-40 linkini ziyaret edebilirsiniz.



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