Yapay zekâ işe alacak

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektöründeki AgeSA, işe alım süreçlerine yapay zekâyı dâhil etti. Şirket işe alım platformu OneNewOne (ONO) ile iş birliği yaptı. Artık adaylarla ilk mülakat adımının yapay zekâ ile gerçekleştirileceğini belirten AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, yapay zekânın ciddi bir zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra doğru iş ve doğru aday eşleşmesini kolaylaştıracağını vurguladı. Artık adaylarla yapılacak ilk mülakatın yapay zekâ aracıyla gerçekleştirileceğini söyleyen Yüzgül, "Yapay zekâyı işe alım süreçlerimizde de kullanarak mevcut ve potansiyel AgeSA'lıların deneyimlerini daha çevik ve dijital hale getirerek memnuniyetlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi. Yüzgül, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bizimle çalışmak isteyen adaylardan gelen CV'leri hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmek ve seçim yapmak ciddi bir zaman alıyor. ONO bizim için farklı havuzlardan beslenerek bir aday havuzu oluşturuyor, adaylarla ilk mülakatı yapay zekâ ile gerçekleştiriyor ve son olarak olumlu değerlendirdiği adayları doğrudan takvimlerimize yönlendiriyor. Bir sonraki adımda ise olumlu adaylarla envanter aşaması yine sistem üzerinden devam ediyor. İşe alım kararı verdiğimiz kişiler için referans araştırması ve teklifle süreci sonlandırıyoruz."