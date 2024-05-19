Yapay zekâ kadrolu işe başladı

Günümüzde hemen hemen her sektörde kullanılan yapay zekâ, otomotiv sektöründe de kendini gösteriyor. 2 milyar euro yatırımla yenilenen Ford Otosan'ın Yeniköy Fabrikası'nda da yapay zekâ işe başladı. Kapasitenin daha verimli kullanılması için devreye giren yapay zekâ, üretimi planlıyor. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Anlık veri ve yapay zekâ ile uçtan uca yönetilen Yeniköy'de üretim planlaması gelişmiş veri analitiği ile gerçekleştiriliyor. Böylece talep, arz ve süreç sapmalarındaki değişiklikler karşısında üretimin optimize edilmesi sağlanıyor" dedi. Fabrika, yıllık 245 bin adet araç üretim kapasitesine sahip. Ford Otosan mühendisleri tarafından sıfırdan tasarlanan çok katlı mimariyle kapalı alanı büyüyen fabrikanın kapasitesi ise planlanan yatırımlar tamamlandığında yıllık 405 bin adede yükselecek. Böylece Türkiye ve Romanya olmak üzere dört fabrikası bulunan Ford Otosan'ın toplam yıllık üretim kapasitesi ise 900 bin adedin üzerine çıkacak.FORD Otosan, dünyada otomotiv sektöründe kendi bataryasını üreten az sayıdaki firma arasında bulunuyor. Gölcük fabrikasında 150 bin adet batarya montaj kapasitesine ilave olarak, Yeniköy fabrikasında batarya montaj tesisi inşaatı tamamlandığında toplam kapasite 300 binin üzerine