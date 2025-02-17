Yapay zekâ milli gelire 10 yılda % 5 katkı sağlayacak

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, komisyonun çalışmalarını mayıs ortalarında tamamlayacağını söyledi. Dönmez, Komisyonun çalışmaları sonucunda Türkiye'nin küresel rekabette ihtiyaç duyduğu ve buna bağlı olarak çalışma yapılması gereken alanlara ışık tutacak "vizyon belgesi" niteliğinde tatminkâr bir raporun ortaya çıkacağını belirtti. 50 BİN İNSAN KAYĞIMevzuat çalışmaları konusunda diğer ülkeleri incelediklerini ifade eden Dönmez, ABD serbest bir yaklaşımla, önceden idari ve teknik regülasyona gitmeden bu teknolojinin gelişmesini desteklerken, Avrupa Birliği'nin bu konuda regülasyonlarla bir çerçeve çizmeye çalıştığını anlattı. Dönmez, yapay zekâ kullanımının, gelecek 10 yıl içinde Türkiye'nin milli gelirine yaklaşık yüzde 5 ilave katkısının olabileceğinin öngörüldüğünü; bunun zaman içerisinde daha da netleştirileceğini ifade etti. Yapay zekâ alanındaki insan kaynağı ihtiyacına işaret eden Dönmez, "İlk etapta yaklaşık 50 bin insan kaynağına ihtiyacımız var gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.